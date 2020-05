Schuster ataca contra la final vasca de Copa: "No se debe jugar por los dos que están ahí"

La final de la Copa del Rey sigue atrayendo a la polémica. Desde que Real Sociedad y Athletic anunciaran un acuerdo, refrendado por la RFEF, para jugar la final con público se han producido muchas reacciones, pero pocas han sido tan rotundas como las palabras de Bernd Schuster. El exfutbolista y exentrenador habló en El Transistor de Onda Cero acerca del tema.

"No lo entiendo. Primero no se debe jugar esa final por los dos que están ahí, es mi opinión personal. No se debería jugar esa final este año, pero bueno que lo jueguen por lo menos sin público, yo con público no lo entiendo. Por un lado estamos con mucho miedo...", dijo Schuster.

Tras esas palabras, el alemán entró más en profundidad acerca de su animadversión sobre los dos finalistas: "No tengo mucha simpatía a estos dos equipos -en referencia al Athletic y a la Real Sociedad-, yo no lo veo. Es una de las finales que yo no vería por la televisión, simplemente por eso. No me gustan", dijo con firmeza sobre los dos clubes vascos.

La Copa del Rey que no fue

Los pitos al himno

¿La razón? los pitos al himno de España: "No es por la lesión, es por otra cosa que siempre me ha chocado mucho. Yo de la Copa del Rey tengo otra sensación. Por los pitos, esto para mí es imperdonable, no lo comparto, para mí es muy difícil. Las finales de Copa eran las noches más bonitas que he vivido como futbolista, entonces no lo puedo entender", explicó.

De momento, la final de Copa no tiene fecha para su celebración, pero desde la RFEF ya estudian una que deberá ser como máximo una semana antes de la final de la Copa 2020/2021. Tanto Athletic como Real han presionado para jugar con público el partido, ya que será la primera vez en la historia que ambos clubes se midan en la final por el título.