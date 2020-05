Ibai Gómez y Remiro responden a Schuster con dureza: "¿No hay mascarillas con cerrojo labial?"

La polémica está servida. Parecía claro que las duras palabras de Bernd Schuster sobre la Real Sociedad y el Athletic, finalistas de Copa, iban a tener réplica y esta ha llegado a través de un futbolista rojiblanco, Ibai Gómez. El extremo del club bilbaíno ha respondido tirando de ironía y con crudeza al exjugador y exentrenador alemán, que dijo en El Transistor que la final "no se debería jugar con esos dos ahí".

Las palabras de Schuster no han sentado bien en el entorno de ambos clubes e Ibai Gómez ha alzado la voz: "¡Atención! ¡Última hora! A partir de ahora se contratará un "experto" alemán para decidir quién juega la final de Copa. ¡A ver si hay suerte!", decía en su cuenta de Twitter con un mensaje cargado de sarcasmo.

Pero la cosa no acaba ahí y luego ataca con dureza a Schuster: "¡En boca cerrada no entran moscas! ¿No hay mascarillas con cerrojo labial? ¡Una por allí!", escribía visiblemente enfadado. "¡Mamita querida, Schuster! Vaya tela", concluía su mensaje.

¡Atención!

¡ÚLTIMA HORA!

A partir de ahora se contratará un “experto” alemán para decidir quién juega la final de Copa.

¡A ver si hay suerte!◘



EN BOCA CERRADA NO ENTRAN MOSCAS!



¿No hay mascarillas con cerrojo labial?

¡Una por allí!◘



Mamita querida Schuster!

— IBAI GÓMEZ (@ibaigomez) May 7, 2020

A la respuesta de Ibai Gómez se sumó Álex Remiro, actualmente portero de la Real Sociedad y hasta la temporada pasada del Athletic.

Dos aficiones y ambiente siempre EJEMPLARES



— Álex Remiro (@alex13remiro) May 7, 2020

"No lo entiendo. Primero no se debe jugar esa final por los dos que están ahí, es mi opinión personal. No se debería jugar esa final este año, pero bueno que lo jueguen por lo menos sin público, yo con público no lo entiendo. Por un lado estamos con mucho miedo...", dijo Schuster durante la pasada madrugada.

"No tengo mucha simpatía a estos dos equipos -en referencia al Athletic y a la Real Sociedad-, yo no lo veo. Es una de las finales que yo no vería por la televisión, simplemente por eso. No me gustan", añadió.

