En Italia acusan a Cristiano Ronaldo de filtrar el positivo por coronavirus de Dybala

Italia fue el primer país de Europa que sufrió el coronavirus de forma muy grave y así ha seguido siéndolo con el paso de las semanas. Poco a poco se dirigen a esta 'nueva normalidad', pese a que continúan siendo cientos los fallecidos y nuevos infectados.

La Juventus de Turín también fue uno de los primeros clubes en confirmar el positivo por coronavirus de diferentes miembros de sus plantillas. Rugani y Matuidi ya han superado el Covid-19, pero en las últimas horas se ha venido diciendo que Dybala ha vuelto a dar positivo.

Desde la prensa transalpina se ha filtrado que el nuevo positivo de Paulo Dybala habría sido revelado, presuntamente, por el entorno de Cristiano Ronaldo. Este es el cuarto positivo por Covid-19 del argentino en las últimas seis semanas y, siempre según la información de Corriere dello Sport, la filtración llega desde el círculo del ex del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, durante un partido con la juventus REUTERS

Este medio italiano apunta también el motivo por el que se habría deslizado por parte del círculo del luso este nuevo positivo. Este no sería otro que el de poder continuar viviendo en Portugal, a donde se desplazó junto a Georgina Rodríguez y sus cuatro hijos para pasar el confinamiento después de la suspensión de la Serie A.

Ante este presunto nuevo positivo de Dybala, Cristiano tendría la excusa perfecta para continuar en Madeira y no regresar así a Italia por el momento. La Serie A permanece parada y sin fecha de reanudación, de hecho ya se habla de que pueda darse por finalizada la temporada como ha pasado en la Ligue-1. Eso sí, el deseo es el de poder volver a jugar en junio, algo que también se espera en España.

No hay nuevo positivo

Oriana Sabatini, novia de Paulo Dybala, ha confesado, sin embargo, en Canal 9 que no se ha producido el cuarto positivo: "Paulo no es positivo de vuelta. Hay que esperar. Él se tiene que hacer los últimos test y ver qué le da, pero obviamente las noticias no sé de qué boca salieron pero de nosotros no. Así como contamos en su momento que lo teníamos, puede traer calma contar que ahora no".

Por otro lado, también ha confirmado su negativo: "Yo di negativo. Hasta no estar cien por cien seguros no queremos hablar y siento que nos apuran a tener que decir algo cuando no tenemos información. Estamos igual que el resto de la gente".

