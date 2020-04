Dybala y su pareja, Oriana Sabattini, otra vez positivo por coronavirus

Paulo Dybala, delantero de la Juventus, ha vuelto a dar positivo en los tests de coronavirus pese a que hace unos días anunciaba que habían sido dados de alta toda su familia. El argentino regresó a su domicilio junto a su novia Oriana Sabatini, pero esta ha anunciado en sus redes que, finalmente, todavía no lo han superado.

El 21 de marzo nos hicimos el examen con mi novio y dio positivo; hace tres días me hicieron otro que salió negativo, pero hubo un tercero que fue positivo. Sigo teniendo coronavirus; no se bien cómo funciona y tampoco por qué dio una cosa y luego otra", anuncia Oriana Sabbatini.

Y añadió: "Lo único que les puedo decir es que se queden en sus casas al menos dos semanas". Dybala fue el tercer jugador de la Juventus que dio positivo por coronavirus tras Ramsey y Matuidi. Toda su familia tuvo que ser confinada en el hospital por precaución.

"Sentía que me faltaba aire"

Hace unos días era el propio Dybala el que hablaba y daba noticias positivas sobre su estado de salud: "Estoy mucho mejor, tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenar, antes no podía hacer nada", dijo.

Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo, en un partido de la Juventus de Turín Reuters

"Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor yo y mi novia también, afortunadamente", contó. Ahora ambos deberán seguir esperando un poco más para superar definitivamente el coronavirus.

