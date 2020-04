Rose estalla por las presiones: "No es necesario que nos digan qué hacer con nuestro dinero"

Los clubes ingleses comienzan a moverse para combatir los efectos económicos que puedan provocar el coronavirus. La Premier League propuso este viernes reducir el 30% del sueldo de sus jugadores y algunos de ellos han hablado este sábado, como es el caso del internacional Danny Rose, del Newcastle y cedido por el Tottenham.

"Tenemos la espalda contra la pared en este asunto. Solo puedo hablar por mí mismo, pero no tendría ningún problema en aportar mi salario a las personas que están luchando en la primera línea y a las personas que se han visto afectadas por lo que está sucediendo en este momento", señala el carrilero inglés.

"Simplemente no era necesario que las personas que no estaban involucradas en el fútbol les dijeran a los futbolistas qué deberían hacer con su dinero. Eso me pareció extraño", dice sobre las presiones que han hecho desde otros sectores para que los futbolistas pongan su grano de arena.

Pochettino da indicaciones con Danny Rose al fondo Reuters

Además, Rose señala que los clubes y los jugadores ya estaban valorando medidas a tomar antes de que llegaran las presiones: "Tenemos la sensación de que nuestras espaldas están contra la pared. Se estaban manteniendo conversaciones antes de que la gente fuera del fútbol comentara algo".

El Liverpool tomará medidas

En el Liverpool ya se está estudiando y Rose ha hablado con su capitán: "He estado hablando por teléfono con Jordan Henderson y está trabajando muy duro para encontrar algo bueno para todos".

