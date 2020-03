El Atlético de Madrid, tercer equipo español que se acoge a un ERTE

El Atlético de Madrid también se acoge a la vía del ERTE. El club rojiblanco ha anunciado este viernes que aplicará esta medida a todas las plantillas del club durante el tiempo en el que se prolongue este parón de la competición por el coronavirus.

Miguel Ángel Gil Marín se ha dirigido a los socios del club mediante una carta en la que ha anunciado esta medida para "garantizar la supervivencia del club". Esta medida, según el comunicado, afectará a "jugadores y técnicos de nuestros equipos", así como a los empleados.

Es el tercer equipo que anuncia una medida como esta. El primero fue este jueves el FC Barcelona. El equipo culé aún se tendrá que poner de acuerdo con los jugadores para aclarar el porcentaje del salario que retendrán. El segundo fue el Espanyol en la mañana de este viernes tras un comunicado en el que anunció un paro del 70 por ciento de la actividad.

La carta

Mi primer deseo es que tu familia y tú os encontréis bien de salud y no os hayáis visto afectados por esta terrible pandemia. Si por desgracia, como les ha ocurrido a miles de españoles, el coronavirus ha afectado a alguno de tus seres queridos, quiero expresarte todo el ánimo y trasladarte todo el apoyo de nuestro club en estos duros momentos.



Antes que nada y en nombre de todos los que formamos parte del Atlético de Madrid, me gustaría dedicar mi más sincera gratitud a los miles de sanitarios, policías, guardias civiles, militares, transportistas, profesionales de la cadena alimentaria, trabajadores de la limpieza y demás colectivos que están trabajando sin descanso para frenar esta pandemia y para hacer posible que el resto de la sociedad podamos cumplir de la mejor forma con nuestra obligación de permanecer en casa como medida imprescindible para detener la propagación del virus.



Nunca en la historia reciente de nuestro país nos habíamos enfrentado a una crisis de esta envergadura ni con unas consecuencias tan dramáticas en lo sanitario, económico y social. La situación que estamos viviendo nos plantea un futuro plagado de incertidumbres porque nadie puede asegurar cuándo se pondrá fin a esta situación ni cómo va a ser esa salida para nuestra sociedad. En todos los años que llevo al frente de la gestión del club nunca me había enfrentado a un momento tan delicado ni con un futuro tan incierto, pero te aseguro que todos los que trabajamos para el Atlético de Madrid lo estamos afrontando con firmeza y la máxima responsabilidad con el objetivo de garantizar la viabilidad del club.



En pocos días hemos pasado de la alegría de Liverpool al confinamiento en nuestros hogares. En estas circunstancias quiero deciros a nuestros más de 130 mil socios que, a pesar de que estaremos un tiempo sin poder recibiros en el Wanda Metropolitano, la casa de todos los atléticos, la comunicación con vosotros y con todos nuestros aficionados no se detiene . Aunque la oficina de atención al socio y las oficinas del club en el estadio estén cerradas, nuestro equipo de profesionales sigue trabajando para resolver las dudas que se puedan plantear vía telefónica o a través del correo electrónico. Desconocemos cuándo se reanudará la competición y en qué condiciones, por lo que no podemos concretar aún ninguna medida en este sentido, pero sí os quiero enviar un mensaje de tranquilidad a todos vosotros y deciros que ya estamos trabajando en todos los escenarios posibles, con el fin de estar preparados para el momento en el que se reanude la competición y poder prestar el servicio adecuado en cada supuesto. En cuanto dispongamos de alguna certeza más, nos pondremos en contacto con todos vosotros.



Una situación tan grave como ésta nos obliga a tomar decisiones tan complicadas como necesarias por el bien de la entidad. Quiero agradecer a todos los que trabajan en el club su esfuerzo especial estos días tan complicados. Desgraciadamente, y con el único objetivo de garantizar la supervivencia del club, nos vemos obligados a solicitar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo para aquellos profesionales que, debido al estado de alarma declarado en nuestro país, no puedan desarrollar su trabajo al haber cesado por completo su actividad, así como para aquellos a los que su jornada laboral se ha visto reducida de manera relevante. Ambos casos afectan tanto a empleados como a jugadores y técnicos de nuestros equipos. Estamos trabajando para minimizar el impacto de la medida y limitarlo a lo estrictamente imprescindible, para que cuando regrese la competición todo vuelva a funcionar como hasta ahora. Son, como decía, decisiones difíciles, pero que la responsabilidad de salvaguardar el futuro del Atlético de Madrid nos obliga a tomar.



Nuestros patrocinadores y empresas colaboradoras están sufriendo igual que nosotros y que el resto de la sociedad el terrible impacto de esta crisis sanitaria y económica. Quiero agradecerles su compromiso en estos duros momentos y su ayuda. Juntos saldremos reforzados de esta situación y conseguiremos recuperar la estabilidad gracias a la pasión y valores que compartimos.



En esta situación de incertidumbre por la que atraviesa nuestro sector, debemos aunar esfuerzos y trabajar todos juntos para tratar de recuperar la normalidad en el mundo del fútbol lo antes posible. Es tiempo de generosidad, humildad, solidaridad, esfuerzo, de tender la mano y llegar a acuerdos para buscar una solución válida para todos los colectivos: instituciones, clubes, jugadores, técnicos, aficionados...



Los medios de Comunicación tienen en estos momentos una función vital como enlace de la actualidad con los millones de ciudadanos que se encuentran confinados en sus domicilios cumpliendo con su responsabilidad para reducir los contagios al máximo. Ellos, a los que desde aquí agradezco sinceramente su trabajo, van a ser una pieza fundamental como canales de difusión de todas las propuestas y medidas que se tomen para recuperar la normalidad competitiva y ya lo están siendo como altavoces de las acciones solidarias que numerosos clubes y deportistas hemos puesto en marcha para ayudar en esta crisis.



El Atlético de Madrid representa con orgullo el nombre de Madrid y de España por toda Europa, por eso tenemos un compromiso ineludible con nuestros conciudadanos y hemos decidido canalizar toda la ayuda del club a la lucha contra esta pandemia a través de la campaña #LoDamosTodo, cuya recaudación íntegra irá destinada a Cruz Roja , para que pueda hacer frente a las necesidades de los sanitarios que pelean contra el Covid-19 en la Comunidad de Madrid, que desgraciadamente es la región más sacudida por el coronavirus en España y la que más ayuda urgente necesita. Además de contribuir de forma directa en la donación, el club ha puesto en marcha todos sus recursos y a todos los colectivos que forman parte de esta gran familia (jugadores, técnicos, directivos, leyendas, peñistas, socios...) para hacer llegar este mensaje al mayor número de personas posibles que puedan contribuir de cualquier manera, aunque sea mínimamente, para la adquisición de material necesario para los servicios sanitarios.



Espero que pronto pueda volver a dirigirme a ti con mejores noticias. Hasta entonces sigue afrontando esta situación como todos los atléticos hacemos, con coraje y corazón. No me cabe la menor duda de que nuestros valores nos están ayudando a sobrellevar esta crisis de la mejor manera y deseo y confío en que muy pronto volvamos a estar juntos animando a nuestro querido Atleti.

