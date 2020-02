La Federación aplaza el Eibar - Real Sociedad por culpa del incendio de Zaldibar

La Federación Española de Fútbol ha anunciado la suspensión del encuentro que se iba a disputar este domingo a las 16:00 horas en el estadio Municipal de Ipurua entre el Eibar y la Real Sociedad,tras las recomendaciones del Gobierno Vasco de no practicar deporte al aire libre debido a la contaminación causada por el incendio en el vertedero de Zaldibar.



La suspensión ha sido comunicada también por LaLiga, el club armero y la Real Sociedad. Además, ambas entidades tienen hasta el martes para concretar una nueva fecha para disputar el partido.



Este viernes el Gobierno Vasco hizo pública una serie de recomendaciones, entre ellas no ventilar las viviendas, cerrar las ventas de noche y no hacer deporte al aire libre en las zonas de Zaldibar, Eibar y Ermua por la presencia de dioxinas y furanos en el aire debido al incendio.

Panorámica del Estadio de Ipurúa Twitter (@SDEibar)

Se esperó lo que se pudo

Los dos clubes habían esperado hasta este sábado "para ver si mejoran las condiciones del aire" y tomar así una decisión sobre si finalmente el encuentro se jugaba o no.



El partido estaba programado para el domingo a las 16.00 horas en el campo de Ipurua, ubicado a menos de 10 kilómetros del foco del incendio.



El vertedero se derrumbó el pasado 6 de febrero atrapando a dos trabajadores, que todavía no han sido encontrados, y provocó incendios entre los residuos que aún no han sido sofocados.



Estos fuegos han motivado que el pasado día 9 se detectaran en el aire 700 centogramos de dioxinas y furanos por metro cúbico, unas cuarenta veces más de los valores normales en una zona urbana.



Estas partículas tóxicas, que se producen en la combustión de plásticos y de cloro, pueden generar cáncer a largo plazo si hay una gran acumulación en el cuerpo.

[Más información: La lucha por la salvación más cara que nunca: de la resurrección del Leganés a los apuros del Celta]