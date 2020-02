El árbitro Alberola Rojas pide perdón por su desplante a una chica en un reality con 18 años

Alberola Rojas durante su paso por 'Next'.

El árbitro de primera división, Javier Alberola Rojas, atendió anoche a El Partidazo de Cope en el 'corazón' de la sala VOR. El de Ciudad Real, que tiene 28 años, de los cuales lleva 14 arbitrando, saltó a la fama por ser el colegiado más joven en dirigir un partido de fútbol en la máxima categoría española, en 2017, con tan sólo 26 años.

Esa no fue la primera vez que una actuación del manchego tuvo gran repercusión en nuestro país. En 2010, Alberola Rojas apareció en 'Next', un programa de televisión de citas a ciegas, protagonizando uno de los momentos que, a día de hoy, sigue siendo viral en España. Este show televisivo, consistía en que los diferentes solteros y solteras que participaban, encontrase pareja.

Durante su entrevista, la pasada noche en El Partidazo, los compañeros de la Cadena Cope aprovecharon para preguntarle por el 'zasca' que le dio a una de la concursantes. "Me gusta el deporte, alguna vez me voy a correr por las mañanas", afirmaba su pretendienta, a lo que el, por aquel entonces, adolescente le dio calabazas de una manera poco elegante: "¿Sí? Vale, pues vete corriendo al autobús".

"Mucho tacto no tuviste", le comentaba Juanma Castaño, y el árbitro no dudó en excvusarse: "eso va todo con un guión. Te dicen, un poco, lo que decir. Ahora que tengo un micrófono y la posibilidad de pedir disculpas a aquella chica".

Colleja a Morata

La temporada anterior, protagonizó uno de los momentos más polémicos de la campaña, durante un Eibar - Atlético de Madrid, cuando le dio una colleja a Álvaro Morata: "Se quedó en una anécdota, ya lo hablé con Álvaro, que es un chico excepcional. Y lo que pasa en el campo, se queda en el campo. Quedamos como amigos, entre comillas. Tuvo el detalle de disculparse conmigo y ya está".

Míster Los Yébenes

Además de su famoso paso por 'Next', durante su adolescencia también fue Míster Los Yébenes 2010: "Estamos hablando de hace unos doce años, imagino que algún amigo me dijo que había algo y me debí presentar. Sin más".

