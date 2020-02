Emery no olvida el robo arbitral del Barcelona: "Fuimos eliminados porque el VAR no existía"

Unai Emery fue cesado como entrenador del Arsenal el pasado mes de noviembre. Ahora, el también ex del PSG ha concedido una entrevista en exclusiva a France Football. Esta verá la luz al completo en la edición del prestigioso medio galo de este martes, pero antes se ha publicado un anticipo con jugosas declaraciones.

El técnico español ha hablado sobre sus decepciones en la Champions League cuando dirigía al Paris Saint-Germain. "El objetivo final era la Champions. El primer año -en 2017-, en los octavos de final contra el Barcelona, hacemos un partido de muy alto nivel en la ida. Pero en la vuelta, fuimos eliminados porque el VAR aún no existía. Nos eliminaron claramente por las decisiones arbitrales", ha asegurado Emery.

Después habló sobre su derrota contra el Real Madrid: "Nos reclinamos ante un equipo que firmó un histórico hat-trick en la Champions League -2016,2017 y 2018-, pero nuevamente en el partido de ida podemos encontrar fallos en el arbitraje". "La conclusión es que perdimos contra el Barça por las decisiones arbitrales y ante el Madrid contra el defensor del título y futuro campeón", ha apuntado después.

Emery, en un partido del PSG. Foto. es.psg.fr

Unai Emery ha asegurado "siempre" se sintió "apoyado por el presidente Nasser" y ha puesto un ejemplo: "Cuando estábamos a punto de firmar a Neymar, dependía de mí explicarle personalmente a 'Ney' que íbamos a formar un equipo a su alrededor. Con un jugador tan fenomenal, no puedes decirle que ya hay un equipo y que tendrá que adaptarse. Tienes que hacer el equipo para él. De lo contrario, él no viene, eso es seguro".

Etapa en el Arsenal

El entrenador vasco ha puesto de relieve que llegó al Arsenal en una etapa muy complicada y con él a los mandos comenzaron a "enderezar el club" e incluso llegaron a "una final de la Europa League" -en la cual cayeron contra el Chelsea. Ha recordado que fue "una buena temporada" y que tenían "la idea de continuar esta progresión".

Sin embargo, la pérdida de sus cuatro capitanes -Koscielny, Cech, Ramsey y Monreal- hizo que no pudiesen "mantener el rumbo", además ha comentado que "algunas estrellas no tenían la actitud correcta y pidieron más de lo que dieron". "Dado todo eso, me hubiera llevado más tiempo hacer una transición exitosa al nuevo Arsenal que quería", ha sentenciado.

