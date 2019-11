El consejo de Mourinho a Unai Emery tras el despido del Arsenal

Los equipos de la Premier League continúan dando de qué hablar. Si hace poco más de una semana era el Tottenham el que prescindía de los servicios de Mauricio Pochettino, ahora es el Arsenal el que ha hecho lo propio y ha destituido al español Unai Emery.

The Special One no dudó en señalar que nunca se puede considerar positivo o una noticia de la cual alegrarse el despido de un colega de profesión: "No hay ni un solo entrenador por el que esté contento que sea despedido. Siempre tengo una sensación de deja vu". "Estoy triste por ello, pero así es la vida. Unai es un técnico fantástico. No estaban contentos en el Arsenal, obviamente, pero es un fantástico entrenador con un gran palmarés. Con un poco de cansancio, otro club grande vendrá en su búsqueda y su carrera seguirá su curso", añadió el portugués.

Además, Mourinho también mandó un mensaje de ánimo a Emery: "No te preocupes, amigo mío, toca seguir adelante y conseguirás un nuevo club". Precisamente, el ex del Real Madrid sabe muy bien lo que es ser despido y estar en paro hasta que un nuevo equipo llama a tu puerta. No hace mucho, el propio Mou fue colocado en el banquillo del Arsenal.

Mourinho durante el West Ham - Tottenham EFE

Sobre este tema de sonar como sustituto de Unai Emery, José Mourinho ha echado balones fuera: "No ocurrió entonces, ha pasado ahora. Estoy tan contento aquí que no puedo pensar en la posibilidad de ir a ningún otro lado. Podéis ponerme enfrente a cualquier club del mundo en este momento y no me movería".

Posible sustituto

En Inglaterra hablan de Eddie Howe, técnico del Bournemouth, como relevo de Emery. Sobre él también ha hablado Mourinho: "Eddie, en este momento, no es solamente un entrenador puntual de la Premier League, se ha ganado entrenar en la Premier de pleno derecho. Con todo el respeto para el Bournemouth, quienes también se han ganado estar en la liga de pleno derecho, creo que algún día, Eddie tendrá que marcharse".

