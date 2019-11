La viral confesión en 'First Dates': "Tengo a Mourinho tatuado en un sitio que no se ve"

El programa First Dates de Cuatro es conocido por las peculiaridades de sus comensales que se citan a ciegas en el programa en busca del amor. El último en hacerse viral ha sido Raúl, un joven toledano de solo 20 años, que se encontró en su cita con Yohana de Ciudad Real.

"Mis tres pilares son el futuro, los amigos y la familia pero no estoy cerrado al amor. Siempre he estado centrado en mis estudios. Es complicado y quiero ser funcionado en un juzgado", se presentaba Raúl, quien es estudiante de Derecho.

Raúl dejaría boquiabierta a su cita con dos datos. Primero dio muestras de sus peculiares gustos musicales: "En cuanto a la música me gusta El Fary", dijo dejando ojiplática a Yohana. Pero más allá de eso, lo que marcaría su paso por el programa sería su fuerte sentimiento madridista: "Me gusta Mourinho y tengo un tatuaje de él. También tengo tatuado el escudo del Real Madrid", aseguró. Aquelló se vitalizó rápidamente en las redes.

La cita no parecía tener buen futuro y los peores temores se irían confirmando. Raúl aseguraba le daba "miedo" que le rompieran el corazón, pero no ocultaba su atracción por su cita: "Me ha parecido guapa, rubia, con ojos un tanto oscuros y me ha gustado", dijo. Sin embargo, no pensaba lo mismo Yohana que prefiere hombres "un poco más mayores" y que, para pesar de Raúl, odia el fútbol.

