Luis Suárez elige a los tres delanteros que ficharía para el Barcelona

Desde que llegó procedente del Liverpool, Luis Suárez se ha asentado como el '9' del conjunto blaugrana y ha formado una gran sociedad junto a Lionel Messi. El charrúa cumplirá en 2020 33 años y poco a poco se va acercando el final de su carrera.

El futbolista uruguayo ha concedido una entrevista a Onefootball donde habla sobre una posible retirada, las opciones que tiene el Barcelona para sustituirle, así como de los entrenadores que ha tenido o sobre su compañero de equipo, Antoine Griezmann.

Del delantero francés ha señalado que "para cualquier jugador cuando viene al Barcelona es difícil la adaptación". "A medida que pasan los partidos te vas sintiendo mejor. También hay que entender que está jugando en una posición que no era la de él, está haciendo un esfuerzo por adaptarse a lo que le pide el entrenador. A mí también me tocó, y a Philippe, a Ney, a Ousmane…a todos nos cuesta en los primeros meses", ha comentado Suárez.

También ha hablado sobre una posible retirada después del Mundial de Catar, que se celebra en el año 2022: "El difícil pensar en un futuro a tantos años vista. Si hoy en día me preguntas yo te digo que sí, que quiero disputar el Mundial de Catar y que voy a llegar porque soy muy ambicioso y un luchador. Por eso te diría que sí, pero de acá a dos o tres años uno no sabe qué puede pasar aunque mi deseo está en llegar hasta Catar".

Sobre los posibles delanteros que puede fichar el Barcelona, ha apuntado en tres direcciones: "Hay muchos jóvenes muy buenos que están saliendo. Yo personalmente tengo ciertos delanteros a los que miro porque me gusta ver su fútbol, ya sean jóvenes o mayores. Uno es Abraham, el '9' del Chelsea. Me parece un delantero muy bueno, con muy buena finalización, y que se mueve muy bien a pesar de lo joven que es. Otro que me encanta es Maxi Gómez. A parte de ser uruguayo es un jugador que tiene muchísimas características de las que puede buscar cualquier club en un delantero centro y después, obviamente, hay más jugadores como Lautaro Martínez que también está demostrando un grandísimo nivel".

También fue preguntado por tres de los entrenadores que ha tenido a lo largo de su carrera: Rodgers, Luis Enrique y Ernesto Valverde. "Son los tres diferentes. Diferentes filosofías, diferentes formas de ser. Pero creo que uno de los que más me ha marcado ha sido Luis Enrique", ha asegurado un Luis Suárez que no se ve redirigiendo su carrera a los banquillos en un futuro: "Es difícil, es difícil. El ser entrenador conlleva muchísimo mas trabajo de lo que parece, cosas que la gente no ve. Hoy en día te diría que no, capaz de que en 15 o 20 años me ves dirigiendo aunque dije que no iba a dirigir, por eso no cierro la puerta pero tampoco es algo que me ilusione".

