Griezmann: "La relación con Messi y Luis Suárez solo puede progresar con el tiempo"

El Barcelona juega este miércoles su partido de la quinta jornada de la fase de grupos contra el Borussia Dortmund. Antes del encuentro de la Champions League, Antoine Griezmann ha hablado para la web de la UEFA sobre la nueva etapa de su carrera que abrió cuando llegó el pasado verano a Can Barça.

El delantero ha asegurado que no se fue del Atlético de Madrid para ganar más títulos, sino para aprender algo nuevo.: "No abandoné el Atlético para ganar la Champions League o para ganar más trofeos. Vine al Barça para aprender un nuevo estilo de juego, para adoptar una nueva filosofía y tratar de mejorar y aprender cosas a nivel personal".

"El objetivo era realmente aprender un nuevo estilo de juego en un club que diseña el fútbol de una manera diferente. Mi objetivo era aprender algo nuevo porque no hay duda de que Atleti puede ganar la liga española y la UEFA Champions League en cualquier momento", ha añadido el internacional francés.

Antoine Griezmann, en el Levante - Barcelona de La Liga Reuters

Griezmann ha afirmado que todavía debe aprender a entenderse mejor con el resto de futbolistas del Barcelona: "Trato de aprender y entender cómo juegan mis compañeros de equipo. Todos son nuevos para mí. No controlo las carreras de Luis Suárez, Leo Messi y Ousmane Dembélé, los centrocampistas o mi lateral izquierdo. Trato de entender lo más rápido posible porque el equipo me necesita, pero a veces es difícil. Cuando tengo el balón, me falta confianza para pasar, para disparar a la portería, pero llegará con el tiempo".

Messi y Luis Suárez

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre su relación con dos de sus compañeros de equipo, Lionel Messi y Luis Suárez: "Soy realmente tímido y tengo problemas para ir a hablar con otros. No soy el tipo de persona que comenzará la conversación, soy demasiado tímido. Luis, Leo y yo, nos conocemos, ya cenamos juntos y nuestra relación solo puede progresar con el tiempo".

Del argentino ha continuado hablando para afirmar que es el número uno: "Es un jugador que nunca volveremos a ver en los próximos cuarenta años. Solo podemos disfrutar de su fútbol, ya sea su compañero de equipo, los espectadores en las gradas o su entrenador porque lo que hace con el balón es increíble, es una delicia verlo jugar como jugar a su lado".

[Más información - El exasesor de Griezmann: "La posibilidad de fichar por el Barcelona no me hubiese vuelto loco"]