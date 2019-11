El exasesor de Griezmann: "La posibilidad de fichar por el Barcelona no me hubiese vuelto loco"

Antoine Griezmann decidió apostar fuerte y cambiar el Wanda Metropolitano por el Camp Nou el pasado verano. De ídolo de la afición rojiblanca, a las dudas que ha sembrado en el barcelonismo durante este inicio de la temporada 2019/2020. El delantero francés está en el punto de mira por el bajón en su rendimiento, pero ha recibido una gran defensa en los últimos días por parte de su mentor.

Si Eric Olhats, el que fuera asesor del futbolista, habló hace unos días en L'Équipe, ahora vuelve a hacerlo para RMC Sports. "Seguramente hay una relación de causa y efecto entre sus actuaciones y la experiencia que está viviendo en Barcelona por el momento. Se encuentra en una situación nueva, en la que ahora juega en un costado y no es el eje, por lo que está obligado a buscar nuevos puntos de referencia para encontrar su juego", ha analizado.

El representante ha asegurado que siente "un poco triste por esta situación". "Si yo hubiera estado a cargo del jugador, no estoy convencido de que la posibilidad de ir al Barcelona me hubiese vuelto loco. Le advertí que era una buena oportunidad siempre que jugara en el puesto que más le conviene", ha asegurado un Olhats que pone el foco sobre Ernesto Valverde.

Antoine Griezmann y Ernesto Valverde, durante un partido EFE

"No sé que planeó Valverde, lo que me doy cuenta es que había un deseo fuerte y recurrente por su parte para ir a Barcelona. Estoy un poco triste por la situación. Sabía que iba a ser difícil. Tengo la impresión de que se le vendió un proyecto en el que iba a tomar una posición acorde a sus cualidades, en relación con Messi, y que no va como estaba previsto", ha apuntado el asesor.

Relación con Messi

Para finalizar, Eric Olhats ha hablado sobre la relación de Griezmann con Messi: "sabiendo como es Antoine, no está en su temperamento y su forma de ser llevarse mal con él, resistirá e intentará ser lo más conciliador posible. Puede que tenga que imponerse en otro puesto, si Valverde quiere usarlo como punta, y si no, quizás no juega. Cuando eres futbolista y no juegas, sabes lo que hay detrás. No me preocupa demasiado la relación con Messi porque es un buen chico".

