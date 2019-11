Lenglet: "A mí me pasó lo mismo que a Griezmann, con el tiempo llega el contacto con Messi"

Clément Lenglet es uno de los futbolistas que ha dejado atrás el trabajo con su equipo para poner rumbo con su selección. El central se ha asentado en el Barcelona y también en el combinado nacional de Francia y ha sido desde la concentración con Les Bleus desde donde ha hablado sobre Lionel Messi y Antoine Griezmann.

El defensa no ha reparado en elogios hacia el '10' argentino al que considera "el mejor jugador del mundo", aunque también ha confesado que le considera "un amigo del vestuario". "Todos los días actúa de forma tan simple que te obliga a verlo así. Es una persona muy tranquila, no viene a darnos órdenes ni a reprimirnos", ha comentado sobre Messi.

Lenglet, en un partido del Barcelona. Foto: Instagram (@clement_lenglet)

Lenglet también ha hablado de uno de los temas del momento en Can Barça: la relación entre Leo y Griezmann. Para el central galo, no hay ningún problema entre ambos: "A Antoine le pasa lo mismo que me ocurrió a mí. El diálogo llega poco a poco. Messi tiene un núcleo muy fuerte a su alrededor, se lleva muy bien con Luis Suárez, pero es muy abierto y el contacto con el tiempo llega. Se puede hablar de muchas cosas con él, no solo de fútbol, y nos ayuda cada día".

La adaptación de Griezmann

Tanto Lenglet como Griezmann juegan juntos también con la selección de Francia, por eso el defensa es una voz autorizada para hablar del ex del Atlético de Madrid. Y eso es lo que ha hecho sobre la adaptación del delantero al Barcelona: "No es fácil integrarse en un club como el Barça, porque hay jugadores que tienen una experiencia común y el Barça tiene una manera de jugar particular, con un juego posicional al que él no está acostumbrado. Necesita tiempo de adaptación para sentirse al máximo sobre el terreno de juego".

[Más información - Ni Giroud ni Griezmann: Karim Benzema, el mejor '9' de Francia]