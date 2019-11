Piqué: "Valverde no entendía que quisiéramos ir de fiesta; quisiera o no, íbamos a salir"

Gerard Piqué y Luis Suárez son los protagonistas del primer capítulo del documental Matchday. Su preestreno tuvo lugar este jueves en Barcelona y estará disponible para todo el mundo a partir del viernes en Rakuten TV de forma gratuita. Habrá una segunda proyección que tendrá lugar esta noche en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y a la que acudirán numerosas celebridades y representantes del club azulgrana.

El momento más comentado del capítulo tiene lugar en una cita oficial de Rakuten. Allí se ve cenando a Piqué que cuenta una anécdota con Ernesto Valverde: "Le dijimos a Valverde que íbamos a ir de fiesta en Nueva York. Él no lo entendía. Nos decía: no veo ninguna razón para que vayáis de fiesta. Tuvimos hasta cinco reuniones con él para que entendiese que necesitábamos salir un día de fiesta. Quisiera o no, íbamos a salir", dice el central catalán.

Una polémica posición del vestuario culé ante su entrenador de cara a una noche que parece ser que ocurrió el 'se queda' de Piqué y Neymar. Además, habla en aquella cena también cuenta como los jugadores del Real Madrid le habían hablado de la difícil posición en la que estaba Julen Lopetegui, al que veían fuera como después se confirmó.

Shakira junto a Gerard Piqué en la Copa Davis EFE

También Suárez comparte protagonismo con Piqué, del cual se ven además escenas en las que bromea sobre el terreno de juego o los problemas de Arthur con la posición en el campo. El documental contará con diez capítulos en los que se desgranará la temporada pasada culé, acabando con el comienzo del nuevo proyecto con la llegada de Frenkie De Jong y Antoine Griezmann.

