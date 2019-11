Robert Moreno ataca a Luis Enrique y Rubiales: "Me enteré de que quería volver por la prensa"

Robert Moreno ha comparecido esta tarde desde un hotel de Barcelona tras su salida de la selección española. El exseleccionador ha atacado a Luis Enrique después de sus palabras este pasado miércoles en la que le acusó de no ser leal y donde también ha confesado que se enteró de su vuelta por la prensa tras el encuentro que se disputó en Cádiz.

Tanto Luis Enrique como Luis Rubiales explicaron en sus respectivas ruedas de prensa que hubo encuentros previos en los que el actual seleccionador español ya le había dejado claro a Robert Moreno que volvería. Incluso, el presidente de la Federación dijo que se enteró por el que era en ese momento el seleccionador. Pero el catalán ha aclarado que lo intuyó gracias a las preguntas que le hicieron después del España - Malta.

Rueda de prensa del exseleccionador de fútbol Robert Moreno

El comunicado de Robert Moreno

"No quería dejar pasar mucho tiempo después de lo sucedido. Es un momento muy desagradable para mi. No quiero faltar a lo que puse en el comunicado. Si entro en una rueda de prensa entraría en unos reproches que no quiero hacer. Quiero daros información después de que se me atacase y se me acusase de cosas que no hice. En este puzle faltan mis piezas".

"Antes de nada, quiero agradecer a Luis Enrique el tiempo que he estado con él, he aprendido muchísimo. Agradecer a los jugadores que me han agradecido los meses que hemos pasado juntos. Agradecer también a la gente del fútbol que me ha ayudado en estos días. Estoy muy orgulloso del tiempo que he pasado con la Selección".

Robert Moreno en el Hotel Claris de Barcelona. EFE

"Estuve en el Barça B con él, luego en Roma. Estuvimos un año parados sin trabajar, le seguimos a todos lados. Luego salió la oportunidad del Celta y después la de un grande. Cuando salió del Barça, dijo que no quería entrenar más. Le dijimos que estábamos dispuestos a no trabajar por seguir con él. Le pedimos permiso para ir con Juan Carlos Unzué y lo acordamos".

"Después llegó la oportunidad de la Selección y volvimos con él. En la reunión con Rubiales y Molina, acordamos que yo sería el seleccionador para la Eurocopa. Y hasta que no tuve el 'Ok' de Luis, no firmé. No se le escapa a nadie que si yo no hubiera seguido, habría otro seleccionador".

No se le escapa a nadie que si yo no hubiera seguido, habría otro seleccionador

"Tuve un encuentro antes de la primera convocatoria. Estaba orgulloso de la decisión que había tenido y que lo estaba haciendo bien. Después de mi primera convocatoria, pedí reunirme con él. En persona le dije que me apartaría si quisiera volver. Me dijo que le parecía muy bien, pero que no contaría conmigo. Me quedé en shock".

"Se lo transmití a la directiva y al resto del equipo. Pasé muchos días destrozado preguntandome qué había pasado. Eran momentos difíciles y no le llamé para preguntarle. Después supe a través de vosotros por las preguntas que me hicisteis después del partido de Cádiz. Fueron días muy difíciles donde fuimos profesionales y preparamos el siguiente partido".

En persona le dije que me apartaría si quisiera volver. Me dijo que le parecía muy bien, pero que no contaría conmigo

"Ante esa intuición de que volvería, y, como explicaron Rubiales y Molina, pedí reunirme con ellos para abordar esta situación, fui fiel en ese momento. A día de hoy no se por qué Luis Enrique no quiere contar conmigo. Me etiquetó con dos cosas que le he demostrado que no soy eso".

"A mi no me quedó claro por lo que contó ayer, por lo que me han explicado porque no vi la rueda de prensa. Soy el primero en alegrarse de que Luis Enrique esté ahí. Lo que os quiero trasladar es que a partir de ahora voy a seguir con mi carrera, tengo muchas ganas de entrenar, es mi pasión".

[Más información: Las tres deslealtades de Robert Moreno a Luis Enrique: las alineaciones, la prensa y la Eurocopa]