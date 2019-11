Vuelve Luis Enrique. El nuevo seleccionador ha sido este miércoles en Las Rozas después de la polémica generada la pasada semana en torno al despido de Robert Moreno y el anuncio de su regreso al combinado nacional. En medio del revuelo, el técnico asturiano dio en rueda de prensa su punto de vista y arrojó detalles de sus planes camino a la Eurocopa 2020.

Vuelve a "casa"

"Hoy es un día muy especial para mi y para mi familia. Vuelvo a casa, a la Selección y vuelvo a terminar un proyecto que inicie. La posible atención mediática puede estar en la vuelta, pero también en lo que pasó en los últimos meses. Me veo obligado a dar más explicaciones. Soy una persona que huye de polémicas. No me gusta hacer esto, pero esta polémica está generada por una persona que ha trabajado conmigo muchos años".

Responsable de que no siga Robert

"Me gustaría también ponerme en el otro punto de vista. Tenemos tendencia a pensar que nuestro punto de vista es el mejor y no siempre es así. En primer lugar el único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo. Nadie más. El desencuentro viene el 12 de septiembre. Es el único día que tengo contacto con él. Tengo una reunión con él de 30 minutos y entiendo que quiere ser el entrenador de la Eurocopa. Me dice que si quiero entrar como segundo entrenador".

Luis Enrique: "Robert Moreno fue desleal y no quiero a nadie así en mi staff en la Selección"

"Desleal y ambicioso"

"Algo que ya me esperaba por los acontecimientos. Entiendo que le hiciera ilusión ser seleccionador. Entiendo que es ambicioso. Pero para mi es desleal. Y yo no quiero a nadie con esas características en mi staff. La ambición desmedida es un defecto para mi. Lo que yo le contesto en esa reunión es que no le veo nunca más como mi segundo y que estoy fuerte, que tengo ganas de trabajar y que quiero volver aunque no sepa cuando lo podría hacer".

No se ofreció a la Federación

"Uno nunca sabe como va a reaccionar ante determinadas situaciones pero tenía claro que quería volver al fútbol. Cuando acaba la reunión, llamo a cada uno de los miembros de mi staff. Quería que supieran mi opinión y la de la otra parte. Les digo que no quiero que tergiversen mis palabras. A partir de ahí, quedo que quiere bien claro que nunca me ofrecí a la Federación".

Su reunión con Rubiales

"Nunca he llamado a nadie, nunca he dejado que terceras personas llamasen en mi nombre para ofrecerme. Después hablo en Zaragoza y tengo esa reunión con Rubiales y Molina. Las primeras palabras que les dije es que estáis exentos de cualquier responsabilidad con cualquier compromiso conmigo. Allí me muestran el interés de que pueda volver y les expongo mi punto de vista".

Se siente responsable

"Me siento responsable y no me siento orgulloso de cómo ha acabado esta historia. No soy nadie para dar consejos, pero en los cargos que ostentamos los valores son muy importantes porque somos espejos para los jóvenes. Me atrevo a decir que Rubiales y Molina han sido siempre leales, honestos y sinceros. Me atrevería a decir que lo son fuera de la Federación".

Luis Enrique, en la presentación con Luis Rubiales y José Francisco Molina EFE

A por la Eurocopa

"Por lo demás estoy ilusionado, un poco más delgado de lo normal, pero fuerte sobre todo gracias al deporte. Con muchas ganas de la Eurocopa y del Mundial. Creo que necesitaba dar estas explicaciones por mis amigos, mi familia y los jugadores. No va a cambiar en muchas cosas la Selección".

Decepción

"En la vida las situaciones te van dando pie a conocer a las personas. Es una manera de ver en quién puedo confiar y en quién no. Yo estoy seguro de que no lo haría".

Decepción con Robert

"En lo profesional no tengo nada que criticar, es un entrenador muy preparado. De lo otro no tenía dudas antes hasta que las palabras no fueron lo mismo que los hechos. Creo que con esto no gana nadie, dejémoslo estar. No soy el bueno de la película, pero el malo tampoco".

Cambios futbolísticos

"No hay nada que arreglar, estamos con una misma idea. Las cabezas que toman decisiones han cambiado. Los jugadores que estén escuchando esta comparecencia tienen que estar muy tranquilos siempre que den su rendimiento. Va a ir siempre en función de su nivel. Solo pienso en el beneficio de la Selección. Claro que tenemos un equipo, un equipo muy bueno".

Luis Enrique, durante la rueda de prensa EFE

Luis Enrique, anímicamente

"Me siento muy bien, esto no es una presentación. Me lo tomo esto como una charla con amigos. Estoy muy contento. Ayer veníamos en el AVE pensando en que esto iba a ser nuevo pero las caras son las mismas. Cuando me presentaron sí que había que hacer cambios, pero ahora no. Tenemos que presentarnos fuertes como candidatos a la Eurocopa y cojo esto con muchas ganas".

Cuando decide que quiere volver

"Es difícil contestar, no hay un día concreto. Realmente muy pronto me di cuenta de que quería volver. Muy pronto me di cuenta de que quería recuperar la vida y demostrar a mi familia que la vida continúa".

Lo que más le a gustado

"Me ha gustado lo que he visto de la Selección. Robert está criado en nuestra forma de gestionar. No vais a ver muchos matices. La idea va a seguir siendo la misma y que sea mejor. Habrá cambios en las concentraciones que de. Me encantaría tener un 11 y que pudierais recitarlo de memoria. Pero no es la situación que tenemos. Es muy importante el estado de forma con el que lleguen los jugadores al final de la temporada. Habrá jugadores que son fijos que si no vuelan en los últimos meses se van a quedar fuera".

España candidata

"Sí. Yo que he hecho un análisis en amplitud del potencial de las selecciones y por supuesto que somos favoritos. A la altura de Bélgica, Francia, Alemania, Holanda, Croacia... Y seguro que habrá sorpresas. Más en torneos como estos".

Luis Enrique, acompañado por Luis Rubiales y José Francisco Molina EFE

Hablar con los jugadores

"No he hablado con los jugadores, solo he hablado con uno porque está lesionado. A otro porque me he equivocado, llamé a Jesús Navas sin querer. Tengo ganas de hablar con los jugadores cuando los vea, pero no hablaré del tema de esta rueda de prensa".

Ilusión por la Selección

"Yo creo que la afición está ilusionada. La línea que separa ganar y perder es tan estrecha en estas competiciones. En los torneos que hemos ganado ha habido más momentos en los que estábamos más fuera que dentro. Tenemos que tener cosas para que ese factor suerte esté de nuestro lado. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar".

Ofertas

"Como no he llamado a la Federación, os digo que yo tampoco he llamado a nadie. También te digo que si me llaman un día después de mi situación hubiera puesto predisposición por volver. Un club extranjero sí me llamó para hacerme una oferta".

El staff

"Mi segundo entrenador será Jesús Casas. (Se equivoca con el nombre de Robert Moreno) Joder, para que veais que no tengo rencor por nadie. Viene Rafael Pol como preparador físico. Incorporo a Aitor Unzué como tercer entrenador".

El ambiente con el staff

"Quizá no sea la persona para hablar de esto. No querría profundizar en unos meses que han sido desagradables para todo mi staff por mi situación personal. Quería agradecer el respeto de todos con mi situación. Ellos han sufrido. Aquí no hay nadie en mi staff que no quiera estar. Hay total libertad para marcharse cuando quieran".

Luis Enrique y Luis Rubiales, durante la rueda de prensa EFE

Su nuevo contrato

"Por mi experiencia no soy amigo de firmar contratos largos. Cuando no están contentos contigo no supone un gran dispendio económico. Me atrae la idea de estar hasta el Mundial. Acabo de firmar el contrato, si eso les da confianza a los jugadores, mejor. Si en algún momento Rubiales y Molina creen que hay otra persona mejor, estaré encantado de dar un paso al lado".

La preparación

"Ha sido todo muy rápido. Estamos trabajando ya en todo lo que significa la preparación de la Eurocopa. Nos vamos a preparar en España, dónde vamos a estar mejor que aquí. Hay tiempo aún. El 30 estaremos en el sorteo de Bucarest y ya iremos dando información".

Dar entrevistas

"Es una cosa que no he pensado en estos meses, pero no tiene sentido. Mejor tener dosis pequeñas, se disfruta más. Creo que la situación mediática durante la Eurocopa va a ser suficiente. Así después cuando la gente me conoce de verdad se sorprende".

Robert Moreno en la Eurocopa

"Sí pensé en dejarle. Pero también pensé que eso sería lo más falso que hacerme. Aguantar con una persona que no consideraba leal y que luego se fuera. Mis valores son otros. Lo pensé muchas veces y mi decisión final es la que he tomado. Y me siento orgulloso de ello".

De Gea y Ansu Fati

"Hubo un partido que no jugó conmigo. En principio hemos contado con tres porteros. Pero lo que me interesa es que lleguen en las mejores condiciones. Ese es el objetivo. Kepa ya jugó conmigo y después ha jugado más".

"Y claro que hemos seguido a Ansu Fati. Juega en el Barça, además. No ha sido titular aún con la sub21 y está en una etapa de formación. Tiene muy buenas condiciones pero está en un proceso de maduración lento. Si es titular los últimos 10 partidos y marca 18 goles, vendrá con nosotros".

Sergio Ramos y JJOO

"¿A Sergio Ramos? A Sergio Ramos no le distrae nada que se le ponga entre ceja y ceja. Es un jugador único. Un real líder. Y lo que estoy deseando es que llegue a tope en la Eurocopa. Luego ya hay otros factores para que pueda estar en los Juegos Olímpicos".

Los jóvenes y su continuidad

"Dani Olmo es uno de los jugadores que mejor conocemos. Cuando estábamos en la etapa anterior ya vimos a Dani en algunos entrenamientos. Es un jugador que me gusta mucho. Hay otros nombres que han estado con Robert y no conmigo y pueden pensar que van a dejar de estar, pero no es así. Habrá jugadores que volverán, habrá otros que no, habrá un poco de todo. Le recomendaría a los jugadores que tomen cada caso como individual. Nosotros vamos a estar continuamente observándolos. Tienen las puertas abiertas todos".

[Más información: Todos los dardos de Luis Enrique a Robert Moreno: un problema personal entre seleccionadores ]