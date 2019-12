Cuando el rapero Kase.O pudo jugar en el Zaragoza: "Les devolví la ropa y me volví al barrio"

El rapero español Kase.O fue el invitado a La Resistencia de este martes. Natural de La Jota, barrio del distrito de El Rabal, en Zaragoza, el integrante del grupo Violadores del Verso contó a David Broncano sus inicios en el mundo del fútbol y cómo se encontró con una barrera social al tratar de entrar en el Real Zaragoza, el club más grande de su ciudad.

Kase.O, cuyo nombre real es Javier Ibarra, contó en el programa que llegó a hacer las pruebas en el Zaragoza durante su etapa de cadete, es decir con 14 y 15 años. Dio a entender que el club le admitió en sus filas, pero no llegó a encajar dentro de un vestuario "un poco difícil", solo por su escala social y la de su familia.

"Era un poco vestuario un poco difícil. Yo venia del barrio y alli la gente es un poco más clasista por así decirlo y no me acogieron muy bien y cogí, les devolví la ropa y me volví para el barrio", explicó para recibir después el aplauso del público. Una lección de humildad de aquel joven que en los siguientes años acabaría convirtiéndose en uno de los grandes exportadores del rap español.

"En esos equipos así, ahí están los hijos de empresarios, hijos de gente... Eso lo sabe cualquiera", le explicaba a Broncano. Además de eso, el presentador bromeó con el rapero después de que este comparara su estilo futbolístico con el de Julio Salinas