Ibrahimovic da la pista definitiva sobre su futuro: en este club jugará el gigante sueco

El futuro de Zlatan Ibrahimovic es uno de las incógnitas del fútbol mundial en estos momentos. El gigante sueco se ha encargado de alimentar los rumores con polémicas campañas publicitarias que le han colocado hasta en LaLiga o en Suecia, pero Ibra parece haber dado la pista definitiva que aclara de una vez por todas dónde jugará cuando en enero sea libre de fichar por el equipo que quiera.

"Iré a un equipo que tiene que volver a ganar, que tiene que renovar su historia, que está buscando un desafío contra todos", ha dicho Ibrahimovic en una entrevista a GQ Italia. Y ese club es el AC Milan. "Solo así podré encontrar los estímulos necesarios para sorprender de nuevo... Como futbolista, no se trata solo de elegir un equipo, hay otros factores que deben cuadrar. Incluso en interés de mi familia... Nos vemos pronto, Italia", apunta el delantero.

Con Inter de Milán y Juventus en lo más alto de la tabla, los otros ex de Zlatan en la Serie A, el equipo al que se refiere es el Milan. Los rossonero no levantan cabeza precisamente desde la salida de Ibra hace ya siete años. Aterrizará en San Siro tras su breve experiencia en la MLS con los Galaxy: "Estoy muy feliz de haber tenido esta experiencia en Los Ángeles, también porque después de la lesión muchas personas dijeron que ya no podría jugar más. Demostré que aún puedo marcar la diferencia".

Ibrahimovic, copropietario del Hammarby

Su paso por la MLS

"Pero después de dos años dije que era suficiente. Aquí a nivel técnico y táctico todavía tienen que crecer. Para correr, corren, físicamente son bestias. Pero no están acostumbrados a jugar con los pies, porque en todos sus deportes tradicionales (béisbol, fútbol, baloncesto) usan sus manos", añade Ibra, que ya se prepara para volver al fútbol europeo tras su paso por el Manchester United durante dos temporadas.

El racismo en Italia

Ibra también habló del racismo que ataca al fútbol italiano: "Ponerte la camiseta de 'No al racismo' y agitar la bandera de 'No al racismo' es bueno, pero no resuelve el problema", dice el ex del Barça o PSG, entre otros. "Es mejor quitarles los tres puntos, suspender el partido y perder las ganancias, por lo que te arriesgas a descender a la Serie B. Debes ser estricto, la gente no lo entiende hasta que paga las consecuencias. Cuando estuve en Italia gritaron '¡Gitano!' y eso también es racismo, es ignorancia. Luego cuando me ven fuera del estadio me felicitan y quieren tomarse una foto conmigo", concluye.