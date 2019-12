Las Guerreras se dan un atracón de goles ante Kazajistán con la clasificación en el bolsillo

La selección española femenina de balonmano se dio un auténtico atracón de goles antes del decisivo encuentro con Montenegro, en el que las “Guerreras” se jugarán pasar con pleno de puntos a la segunda fase, tras vencer este miércoles por un contundente 16-43 a Kazajistán.



Con la clasificación para la segunda ronda ya en el bolsillo y consciente de la debilidad del rival, el seleccionador español Carlos Viver no desaprovechó la contienda para dar minutos a aquellas jugadoras que hasta ahora habían participado menos.



Una oportunidad que no desaprovechó la central Silvia Arderius, que demostró que está perfectamente capacitada para dar un relevo de calidad en encuentros de mayor fuste.



Especialmente cómoda se mostró Arderius con la compañía de Alicia Fernández, con la que demostró mezclar a las mil maravillas, trenzando jugadas plenas de precisión y plasticidad que tuvieron como punto final a las extremos.



Precisamente de los exteriores llegó la otra buena noticia para el conjunto español, ya que Maitane Exteberria pareció despojarse definitivamente de los nervios que parecieron atenazarla en duelos anteriores con sus cuatro dianas.



Argumentos suficientes para que el equipo español fuese aumentando progresivamente su ventaja en un marcador, que las “Guerreras” dejaron ya sentenciado a la conclusión de la primera mitad, como demostraron los ocho goles de ventaja (11-19) con los que las de Viver llegaron al descanso.



Y es que con la excepción de algún que otro lanzamiento lejano de Dana Abilda y, sobre todo, las paradas de Iulia Poilova, la selección de Kazajistán apenas demostró tener argumentos para contrarrestar el juego del equipo español.



Tal y como quedó claro en la segunda mitad en la que el conjunto asiático se desplomó por completo.



Circunstancia que España no desaprovechó para darse un auténtico atracón de goles, como evidenciaron los veintisiete goles de ventaja que reflejó el 16-43 final.



Una auténtica paliza incomprensible sin el buen hacer de la guardameta Silvia Navarro, que tan sólo concedió cinco dianas en la segunda mitad, y de la extremo Marta López, autora de diez tantos, que aprovechó mejor que nadie la sucesión de contraataques en que se convirtió la segunda mitad.



El mejor entrenamiento posible antes de afrontar el próximo viernes el decisivo encuentro con Montenegro, en el que las “Guerreras” se jugarán alcanzar con pleno de puntos la segunda fase, lo que situaría a España muy cerca de alcanzar el objetivo de lograr el billete para los preolímpicos.

Kazajistán - España

Kazajistán: Poliova; Pikalova (1), Alexandrova (1), Baranovskaya (1), Mariya Sitnikova (1), Abdikhamit (2) y Rejemetova (3) -equipo inicial- Aitenova (ps), Davydova (ps), Syzdykova (-), Valentina Sitnikova (-), Khardina (1), Seitkassym (-), Jumadilova (-), Abilda (3, 1p) y Pupchenkova (3)



España: Navarro; Etxeberria (4), Almudena Rodríguez (3), Arderius (5, 2p), Cabral (3, 2p), Sole López (2) y Eli Cesáreo (3) -equipo inicial- Zoqbi (ps), Marta López (10), María Núñez (-), Jennifer Gutiérrez (3.1p), Pena (2), Lara González (2), Alicia Fernández (3p), Ainhoa Hernández (1) y Mireya González (2)



Marcador cada cinco minutos: 2-2, 2-6, 5-8, 7-11, 9-15 y 11-19 (Descanso) 12-24, 13-26, 14-31, 15-36, 15-39 y 16-43 (Final)



Árbitras: Elsaied y Elsaied (EGY). Excluyeron por dos minutos a Mariya Sitnikova (2), Abdikhamit y Rejemetova por Kazajistán; y a Mireya González, Jennifer Gutiérrez, Sole López y María Núñez por España.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada del grupo C de la primera fase del Mundial de Japón 2019 disputado en el General Gymnasium de Yatsushiro.

