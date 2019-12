España vuelve a ganar, brilla y pone pie y medio en la segunda fase

La selección española femenina de balonmano dio un paso de gigante hacia la segunda fase del Mundial de Japón, tras imponerse este domingo por 29-25 a Hungría, en un encuentro en el que el conjunto español, además de buen juego, mostró su fortaleza mental.



Su capacidad competitiva permitió a las “Guerreras” superar la expulsión de Alexandrina Barbosa, máxima goleadora del partido con siete tantos, a los cuarenta y dos minutos de juego por tres exclusiones.



El contratiempo no sólo no impidió consumar a las de Carlos Viver la victoria, sino que demostró que el juego coral del conjunto español le permite sobreponerse a cualquier baja por muy importante que parezca.



Había dudas sobre si el conjunto español sería capaz de volver a mostrar, apenas veinticuatro horas después, el excepcional nivel que mostró en su estreno mundialista ante Rumanía.



Las de Carlos Viver apenas tardaron diez minutos en despejar la incógnita, el tiempo que necesitaron para situarse con una renta de cinco goles (8-3) en el marcador.



Y eso que España no se mostró en ataque como el infalible equipo que desarboló por completo a Rumanía, toda una semifinalista en el último Europeo, tan sólo un día antes.



Pero si en ataque las “Guerreras” rebajaron ligeramente sus prestaciones, donde no dieron un paso a atrás fue en defensa, donde el equipo español volvió a mostrarse como un auténtico muro.



Sustentada inicialmente en las paradas de Darly Zoqbi, que hoy sustituyó de inicio a Silvia Navarro, la defensa español poco a poco fue activándose hasta anular casi por completo el ataque del conjunto magiar.



Una frenética actividad de piernas que permitió a España forzar además de numerosas pérdidas, hasta tres faltas en ataque a las magiares, todo un ejemplo de la intensidad y concentración de las defensoras españolas.



De hecho, sólo dos de los cinco goles (11-5) que el conjunto español concedió en los primeros diecisiete minutos de juego llegaron en el ataque estático, ya que los otros tres fueron propiciados por pérdidas de balón.



Dinámica que pareció romperse con la entrada a la pista de la pivote Petra Tovizi, que con tres goles consecutivos, no sólo desarmó a la defensa española, sino que permitió a Hungría acercarse a tan sólo dos goles (14-12) en el marcador.



Pero cuando las magiares parecían haber encontrado el camino, el cambio de Tovizi por la menos efectiva Laura Szabo, acabó súbitamente con la reacción de la selección húngara.



Circunstancia que no desaprovechó España para ampliar de la mano de Alexandrina Barbosa y Alicia Fernández, que dieron toda una lección en el juego uno contra uno, de nuevo su ventaja para llegar al descanso con una renta de cinco tantos (18-13).



La diferencia incluso pudo ser mayor, pero Alicia Fernández se estrelló en su lanzamiento final de siete metros con la portera magiar Bianka Biro.



La estampa, para desgracia del conjunto español, se repitió una y otra vez en la segunda mitad en la que las paradas de la guardameta magiar impidieron a España romper definitivamente el encuentro.



El choque pareció torcerse peligrosamente para el conjunto español con la expulsión a los cuarenta y dos minutos por tres exclusiones de la lateral Alexandrina Barbosa, la jugadora que había liderado el ataque español.



Toda una prueba de madurez para las “Guerreras”, que pese a haber llegado a contar con una máxima renta de siete goles (25-18) en el marcador, llegaron a los últimos cinco minutos de partido con una renta de tres tantos (26-23) y balón para las magiares.



Pero entonces, surgieron las figuras de la portera Silvia Navarro, que con dos paradas consecutivas, y Nerea Pena, que con un espectacular gol encarrilaron definitivamente el triunfo (29-25) de un conjunto español que puso pie y medio en la siguiente ronda.

España - Hungría

España: Zoqbi; Marta López (3), Mireya González (1), Pena (4), Barbosa (7, 1p), Jennifer Gutiérrez (3) y Ainhoa Hernández (1) -equipo inicial- Navarro (ps), María Núñez (-), Arderius (-), Eli Cesáreo (-), Etxeberria (1), Lara González (1), Sole López (1), Alicia Fernández (5, 3p) y Almudena Rodríguez (2)



Hungría: Biro; Lukacs (4), Kovacs (1), Tovizi (5), Tomori (-), Kovacsics (2), Schatzl (2) -equipo inicial- Triffa (ps), Kiss (ps), Klujber (1p), Marton (2), Vamos (1), Hafra (2), Faluvegi (1), Szabo (2) y Toth (1)



Marcador cada cinco minutos: 3-0, 7-3, 10-5, 11-7, 14-11 y 18-13 (Descanso) 21-16, 22-17, 24-18, 25-20, 26-23 y 29-25 (Final)



Árbitros: Christiansen y Hansen (DEN). Expulsaron por tres exclusiones a la jugadora de la selección española Alexandrina Barbosa (m.42)



Además excluyeron por dos minutos a Marta López por España; y a Tomori (2), Klujber, Kovacsics y Hafra por Hungría.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo C de la fase de grupos del Mundial de Japón 2019 disputado en el Prefectural Gymnasium de Kumamoto.

