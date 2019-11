Shandy Barbosa, la madre de la Selección: "Cuando me quedé embarazada mi equipo me invitó a irme"

Este viernes arranca el Mundial de balonmano femenino en Japón donde las 'Guerreras' buscarán, sobre todo, un billete para los Juegos Olímpicos. Las de Carlos Viver llegan a esta cita con el objetivo de asegurar el preolímpico, sobre todo por el hecho de ser una selección que sigue buscando un grupo de cara a esa la próxima cita que también se desarrollará en el país nipón.

Aún así, la experiencia de la ya legendaria Silvia Navarro, Nerea Pena y la protagonista de la entrevista con la que analizamos cómo llega España a esta cita, Alexandrina 'Shandy' Barbosa, asegura el carácter y la garra de las anteriores citas y de la etapa más exitosa de las 'Guerreras'.

La hispano-portuguesa vuelve a una cita mundial con la Selección tras perderse el último europeo por su embarazo. Esta circunstancia no ha evitado que Viver vuelva a contar con ella para guiar al joven conjunto hacia un buen resultado. Superada esa "bonita etapa" de traer al mundo a su pequeño Jesús, también cuenta las dificultades que tuvo a la hora de tomar la decisión.

"Es el momento de creer", el sport de Las Guerreras para el Mundial de Japón

Ojalá repetir el éxito de 2014, ¿no?

El objetivo es el preolímpico, no nos podemos poner el listón tan alto. Repetir el segundo puesto del Europeo está bastante fuera de nuestro alcance ahora mismo. En las condiciones con las que vamos, sabemos que es muy complicado. Tenemos claro que queremos asegurar primero el preolímpico y, a partir de ahí, hasta donde lleguemos.

¿Qué diferencias hay con ese grupo?

Es muy diferente. A ese europeo llegó un grupo que llevaba mucho tiempo trabajando juntas. Veníamos de conseguir ese bronce en los Juegos Olímpicos de Londres. Ahora somos un grupo más joven. Estamos trabajando bien pero necesitamos más experiencia.

Qué mala suerte la baja de Carmen Martín en el último momento

Nos ha afectado un poco. Contábamos con la experiencia de Carmen. Sin ella se nos han complicado un poco las cosas. Tenemos tiempo para trabajar, para adaptarnos. Las jugadoras con más experiencia tendremos que coger esa responsabilidad. Nos da mucha pena que no esté con nosotras. Pero estamos preparadas para coger ese liderazgo y vamos a intentar ayudar a dirigir al grupo con nuestra experiencia.

Imagino que llegarás con muchas ganas después de perderte el último europeo

Me dio mucha pena perderme el Europeo. Era una sensación extraña, porque estaba feliz por el embarazo y me daba rabia no poder ayudar al equipo. Las chicas pelearon muy bien el campeonato. Fue una pena ese partido contra Holanda donde nos dio el bajón porque estábamos jugando muy bien.

Shandy Barbosa, cargando un disparo en el Mundial de 2017 EFE

¿Cómo fueron esos meses con el embarazo?

Ha sido un año de tranquilidad, de pensar en muchas cosas. Ahora estoy con más fuerza para afrontar este Mundial. Maduré mucho en este tiempo en el que estuve embarazada. Valoras más las cosas. Ahora tengo una responsabilidad en casa. Creo que eso me va a ayudar a la hora de ayudar a las más jóvenes.

¿Tuviste problemas cuando te quedaste embarazada?

Bueno, la verdad es que la ley en Francia nos apoya a la hora de quedarnos embarazadas. En mi caso, siendo extranjera, llegando a un equipo nuevo... pues no me apoyaron mucho. Me pusieron problemas, pero gracias a la ley el equipo no podía hacer nada. El presidente no podía romper el contrato pero sí me invitaron a irme. Yo tenía dos años de contrato y quería seguir. Poder decidirlo es un derecho que tenemos que tener las mujeres.

Justo acababas de firmar cuando pasó eso, ¿crees que te renovarán?

Es un poco pronto para hablar del futuro. Pero entiendo que no quieran renovarme por mi decisión de quedarme embarazada justo cuando llegué. La verdad es que no pueden tener ninguna queja esta temporada. He empezado bastante bien, pero eso al final lo decidirá el presidente.

¿Cómo te ayudaron desde el vestuario?

Mis compañeras lo entendieron porque son mujeres y tenemos que remar todas en el mismo sentido. El entrenador también me entendió, ya me conocía y él sabe que es nuestro derecho. Es una lástima en lo deportivo que no esté, pero por otro lado es una gran alegría porque ha venido una personita al mundo.

¿Crees que si hubieras vivido esta situación en España habría sido igual?

Yo creo que en España lo entenderían. Estamos evolucionando mucho en ese tema. El problema es que el deporte no está tan profesionalizado como en Francia. Allí podemos parar por lesión o por maternidad y te cubre la seguridad social el equipo. En España no tienes asegurado cobrar si te pasa algo así.

Aunque hay que decir que hay compañeras que se han quedado embarazadas y no han tenido ningún problema. También es verdad que en mi círculo no he visto más casos. Muchas de nosotras pensamos que es mejor tener familia después de retirarte. Tanto en España como en Francia pasa. En mi caso el club pudo fichar a otra jugadora para reemplazarme.

Shandy Barbosa, con la camiseta del Nantes Atlantique Twitter (@NAHB_officiel)

¿Por dónde pasa esa vía hacia el profesionalismo del balonmano en España?

En España hace falta más apoyo desde las empresas. A partir de eso, seguro que las jugadoras que estamos fuera querremos volver y tener una liga como la de hace tiempo con un gran nivel de españolas.

Con esta situación, ¿te planteas volver a jugar a España?

En mi caso es diferente. Sí que me planteo volver porque mis condiciones han cambiado. No se cuándo voy a poder volver, pero quiero seguir jugando en España. El año que viene o cuando sea. Espero también que esas condiciones vayan mejorando y que todas las que estamos fuera también decidan volver.

¿Cómo crees que os afecta la última huelga en el fútbol femenino y esa petición de un nuevo convenio?

Yo creo que sí. Que cualquier deporte femenino progrese nos ayuda a todos. En el caso del fútbol hay muchas diferencias entre las chicas y los chicos. Ojalá llegue a buen puerto todo el tema del convenio colectivo. Si se empieza con el fútbol, seguramente se forme una cadena y todas terminemos con mejores condiciones.

Al final, un éxito en este torneo ayudará a dar visibilidad al problema

Somos conscientes de que haciendo un buen papel, vamos a tener más repercusión y más fuerza para conseguir mejores condiciones. La mejora en el balonmano pasa por un buen resultado.

[Más información: Miriam, de maltratada a boxeadora y política: “El hombre está desprotegido en la violencia de género"]