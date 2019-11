Miriam, de maltratada a boxeadora y política: “El hombre está desprotegido en la violencia de género"

Miriam Gutiérrez, conocida en el mundo del boxeo como 'La Reina', está más cerca de su sueño. La madrileña quiere seguir haciendo historia y volver a escribir su nombre en lo más alto del boxeo mundial. Luchar por ganar. Superar los golpes que le dan desde el cuadrilátero. Pelear por el boxeo profesional y por la violencia de género o "intrafamiliar", tanto en mujeres como en hombres. Ese es su objetivo principal cuando compite tanto dentro del ring como fuera de él, ya que es concejal de Torrelodones por el PP.

Este viernes disputará el Mundial interino WBA del peso ligero en el Casino Gran Madrid. Lo hará ante la otra aspirante oficial, la venezolana Keren Batiz. La campeona absoluta (WBA) de esa división, Katie Taylor (tiene también los otros tres títulos de la categoría), decidió subir al peso superligero, por lo que el título está vacante.

Tras una vida llena de golpes fuera y dentro del cuadrilátero, donde llegó a sufrir malos tratos por parte de su exnovio hace unos años cuando estaba embarazada de uno de sus hijos, EL ESPAÑOL ha podido hablar con 'La Reina' sobre un evento, el de este viernes, que ha atraído todas las miradas y que se va a convertir en uno de las grandes veladas de este país.

¿Cómo empezó tu afición por el boxeo?

Yo tenía 15 años y empezaron a llamarme los deportes de contacto. Todo comenzó con el full contact y de ahí me metí al boxeo hasta hoy en día. Empecé con 17 y ahora tengo 36.

¿Qué tal estás de cara al torneo de este viernes?

Estoy preparando todo a conciencia con mucha gente ayudándome y con mucha concentración. Tenía muchas ganas de que llegase el pesaje, donde tenía que dar el peso que se había pactado (fue este jueves).

¿Te ves favorita?

No me suelo nunca anticipar a estas cosas. La velada tiene lugar en Madrid y toda la gente irá a verme, pero en boxeo todo puede pasar. Hay que estar concentrada y centrada en el momento de la pelea.

¿Qué esperas de este campeonato?

Siempre es un nuevo reto y muy bonito todas las peleas que me proponen hacer. Siempre hay que ir con la mentalidad de ganar y disfrutar. Me encantaría ganarlo y daré todo lo posible para ganar y dar espectáculo. Es un evento muy importante y espero que salga todo bien.

La boxeadora Miriam Gutiérrez celebra su victoria en el campeonato de Europa de peso ligero, tras derrotar a Samantha Smith Javier López EFE

¿Cómo preparas un torneo como este?

Es complicado porque hay muchas cosas que atender y hay que prepararse mucho. En España, por suerte o por desgracia, no tenemos las ventajas que hay en otros países donde se dedican plenamente a este deporte, por lo que en mi caso tengo que lidiar con otras cosas y con mi otro trabajo.

¿Conoces a Keren, tu rival de este viernes?

No. Sinceramente no me gusta mirar al contrario. Me guío por los ojos de mi entrenador que es quien investiga todo y me dice.

La velada será en Madrid, en tu casa, ¿te viene bien esto?

Ayuda, pero también te puede producir nerviosismo. Esto es boxeo y todo puede pasar.

¿Cómo ves el boxeo español respecto hace unos años?

Muy diferente, sobre todo en el ámbito femenino. Me enorgullece ver cada día más chicas. El problema es que económicamente no se valora lo suficiente y en aportes de ayuda tampoco, cosa que me jode porque hay gente con mucha calidad en femenino y en hombres y debido a eso, tienen que dejar el boxeo o no se les ve suficiente. Espero que poco a poco se mejore y que los medios también nos ayuden , omo por ejemplo con entrevistas como esta.

¿Luchas para que el boxeo profesional tenga reconocimiento y se pueda vivir de ello?

Así es y me encantaría. Llevo desde muy pequeña haciéndolo y poco a poco parece que va mejor, pero vuelvo a decir que los medios de comunicación ayudan mucho. Por mi parte, muchas gracias.

Miriam Gutiérrez junto a Jero García

¿El boxeo lo es todo en tu vida?

Es una parte de mi vida. Eso sí, me ha ayudado mucho para ser como soy hoy en día.

¿Qué significa para ti Jero, tu entrenador?

Es un hermano mayor. Es una parte fundamental en mi vida, en lo deportivo y en lo personal. Es muy especial y tengo un vínculo muy fuerte con él ya que le conozco desde hace mucho.

¿Por que es difícil poder vivir del boxeo?

No hay apenas ingresos mensuales y así es difícil vivir. No tienes tranquilidad económica y uno se tiene que buscar la vida. Yo tengo otro trabajo porque el boxeo no te da un sueldo digno para estar tranquila, tanto a mi como a mi familia, por lo que no puedo dedicarme plenamente a este deporte. Me jode decir que esto sea así.

¿Qué opinas de la violencia de genero?

Yo he pasado por eso cuando sufrí malos tratos por parte de mi exnovio. Pero pude salir adelante, gracias en gran parte a mis amigos, familia, Jero y al boxeo. Son situaciones que le puede pasar a cualquier persona, haga boxeo o no. Fue un momento corto en mi vida, pero lo cuento porque está todo superado. Puedo e intento ayudar a muchas mujeres que pasan por eso. Y por supuesto a los hombres también.

¿Eres una figura dentro de la violencia de género y luchas por ello, no?

Sí. Intento aconsejar a todas las personas que estén pasando por algo así, ya que superarlo es bastante difícil.

¿Cómo ves este tema en España?

Queda mucho por avanzar en ambos sentidos (mujeres y hombres). Muchas y muchas miran a otro lado por vergüenza, tanto en el ámbito femenino como en el masculino. Pienso que si todos fuéramos unidos de la mano iría todo mejor. Nos queda mucho por recorrer.

¿Qué ocurre en el ámbito masculino?

Los hombres también sufren y unidos de la mano todo sería diferente, cosa que no pasa hoy en día. ¿Tu denuncias a una mujer si te pega? ¿O qué te puede ocurrir si una mujer te denuncia? Un hombre está desprotegido. A las mujeres les gusta que les protejan y a los hombres también. El buen caballero sabe perfectamente de dónde viene y de dónde ha nacido. La buena mujer también y sabe que la mano tiene que estar tendida. Una buena mujer no quiere nunca que pase un hombre lo mismo por lo que pueda pasar si ha sido maltratada.

La diferencia de un hombre a una mujer es violencia de género, de una mujer a un hombre es violencia familiar. Pero la protección, yo no entiendo la razón, es diferente. Hay que proteger igual a un hombre que a una mujer. Un hombre también lo pasa mal cuando una mujer tiene violencia contra él.

Miriam Gutiérrez asesta un golpe a Samantha Smith en el combate de boxeo por el campeonato de Europa de peso ligero EFE Javier López

¿Llegaste a dudar de los hombres y a tenerles odio?

Sí. Si una mujer te maltrata una y otra vez, te pasaría igual, pero gracias al boxeo me di cuenta de que hay muchos hombres que tratan como reinas a las mujeres y de ahí el apodo que tengo.

¿Por qué decidiste meterte en política?

Porque me ofrecieron un puesto en Torrejón de Ardoz, en el PP, para poder ayudar a mujeres que sufren violencia de género. Y acepté.

Vox consiguió unir a todos los partidos (también a la izquierda) para acabar con el "veto" al boxeo en Palma, ¿qué te parece?

Me parece estupendo y perfecto. Cuantas más veladas se celebren, mejor para nosotros y para el boxeo. Por ejemplo, en el único sitio donde no pueden entrar menores es en Madrid. Mis hijos nunca pueden verme pelear, cosa que me parece fatal.

¿Te ha aportado mucho la política?

En conocimientos desde luego y en aprender muchas leyes que yo no sabía. Eso sí, boxeo es una cosa y la política otra. No se juega ni a la política ni al boxeo porque si juegas te puedes quemar. Y si juegas demasiado te pueden noquear.

