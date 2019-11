Ernesto Valverde: "Guardiola es un gran entrenador, un referente"

El Barcelona se enfrenta este miércoles al Borussia Dortmund y en la previa del encuentro ha comparecido ante los medios de comunicación el técnico azulgrana, Ernesto Valverde.

'El Txingurri' ha hablado de varios temas, desde la importancia del choque contra el Dortmund hasta la complicada situación de Pep Guardiola en el Manchester City -rumores de salida incluidos-.

Partido más importante

"Es un partido importante para nosotros, para ellos y para la clasificación. Venimos en una posición de ventaja y que en caso de ganar seríamos primeros de grupo. Queremos aprovechar la oportunidad, somos fuertes en casa y el premio es enorme. Contamos con que ellos son un buen equipo".

¿Qué le falta al equipo?

"Marejada habrá siempre, estamos en el club que estamos. Sabemos que siempre será así. Si no es por una cosa, será por otra. Venimos de ganar un partido en el que hemos sufrido mucho. Aquí se nos exige ganar y dar una lección de fútbol en cada partido. Lo bueno es que siempre hay un partido más. Sabiendo que el partido es importante, necesitamos la ayuda de todos".

Margen de mejora

"Tenemos que mejorar cosas, está claro. Hay cosas que podemos hacer mejor. Hay cosas también que asentar. El partido del otro día tenía mucha dificultad, nunca le perdimos la cara al partido y hay que valorar esas cosas. Hay una tendencia a sacarle punta a todo".

Busquets

"Si le cambio mucho es porque es titular. Cuando sale de suplente no le suelo cambiar. Esto es como todo. Hay un entrenador que toma las decisiones y los demás opinan. La decisión la tiene que tomar uno, que soy yo, y lo hago en beneficio del equipo. Es imposible contentar a todo el mundo".

Diferentes Barças

"Intentamos mejorarlo. Sabemos que hemos tenido dificultades. Da tiempo a todo en una temporada, pero no nos tenemos que desviar demasiado a que mañana tenemos un partido muy importante".

Arthur Melo

"Son cuestiones técnicas. Él está bien y volvió bien de su selección. Es un jugador que ha entrado en momentos determinados y ha sido titular en muchos partidos. Nada que no le haya pasado a Raktic o Aleñá. Él tiende más a ser mediocentro que interior, es muy seguro teniendo el balón. Jugará más partidos, claro".

Ernesto Valverde, en rueda de prensa previa a la Champions League Reuters

Ganar sin jugar bien

"La mejor manera de ganar es generar ocasiones y que no te hagan ninguna. Es llegar al área contraria y generar ocasiones al rival. Si tienes la pelota y no haces ocasiones, te falta lo más importante. Tratamos de encontrar el resultado a través del juego. El otro día lo hicimos a balón parado y eso pasó porque atacamos. El contrario no está para aplaudirnos, está para que no le ganemos".

Optimismo

"Tenemos una gran oportunidad, está claro. Cualquiera de los otros tres equipos se cambiarían por nosotros. Eso no significa nada. Sabemos la dificultad del partido. Tienen la capacidad de superar adversidades y lo sabemos".

Griezmann

"Hay que intentar ayudarle a través del entrenamiento. Darle pausas que pueden servirle. Es un gran jugador y esperamos que lo demuestre cada día".

Defensa

"Lenglet vino con algunas molestias de la selección y quisimos arriesgar con él. Ayer hizo el entrenamiento completo y puede estar mañana. Tenemos la posibilidad de Todibo y Araujo, con eso estamos cubiertos".

Junior Firpo

"Está respondiendo muy bien a la exigencia que tiene nuestro club. Mañana no solo es una prueba difícil solo para él. Confiamos en él y está respondiendo con garantías".

De Jong

"Lo que quiere cualquier jugador es jugar de titular. Puede jugar en dos posiciones. Hay veces que ha jugado de mediocentro y otras veces de interior. Se descuelga bastante en ataque y supera líneas con sus conducciones. Busquets, por ejemplo, es un futbolistas más de posición. Lo puede alternar, y tenderá a jugar más de mediocentro".

Araujo

"Todibo vino de la selección y el día anterior tenía molestias en las rodillas. Araujo es de la cantera, ha jugado con nosotros, quiere aprender, es serio en el trabajo y nos puede ayudar bien. Es rápido como para jugar con espacios a la espalda".

Futuro de Guardiola

"Es un gran entrenador, una referencia para muchos. Imagino que seguirá entrenando pero no tengo ni idea. No me meto en la cabeza de nadie".

De Jong y mejorar

"Está claro que tenemos que mejorar cuando pensamos que no hemos jugado un partido redondo. No hay que perder la perspectiva. El año pasado también hubieron críticas en Leganés. Hace dos igual y ganaos 0-3. No se trata de ponernos en el precipicio cuando no nos ha salido un partido como hemos querido".

