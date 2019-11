La confesión de Messi a Neymar: "Quiero que vuelvas; en dos años me iré y ocuparás mi lugar"

La posible vuelta de Neymar al Barcelona fue el gran culebrón del verano pasado. Es sabido que Leo Messi y el vestuario del equipo fueron los principales interesados en su regreso y presionaron a Bartomeu para que cerrara el fichaje del brasileño. Pero el presidente azulgrana no cumplió el deseo de su estrella, quien ahora comparte ataque con Antoine Griezmann. France Football revela un increíble detalle que demuestra que fue el '10' quien más buscó la vuelta de su excompañero.

Todo tuvo lugar tras la dolorosa remontada que sufrió el Barcelona a manos del Liverpool en la Champions League que dejó a los culés a las puertas de la final. Messi llamó a Neymar y le pidió que hiciera lo posible para salir de París para volver a Barcelona. Una llamada desesperada del astro argentino con un mensaje contundente: en dos años dejará el Barcelona.

"Solo juntos podemos ganarlo (en referencia a la Champions League). Quiero que vuelvas. En dos años me iré y estarás solo, ocuparás mi lugar". Ese fue el mensaje que le transmitió Messi a Neymar para tratar que el verano pasado presionara para volver a la ciudad condal. El PSG acabaría abriendo las puertas a su '10', pero la oferta del Barcelona nunca se acercó a las pretensiones del club parisino. Neymar, desesperado por salir del Parque de los Príncipes, llegó a negociar también con el Real Madrid.

Los jugadores del Barcelona durante el partido del Liverpool en la Champions League Reuters

Ahora Neymar trata de volver a la normalidad en el PSG al menos por esta temporada. Se quedó en contra de su voluntad y por ello sufrió el rechazo de la afición del equipo del Parque de los Príncipes. Una lesión ha lastrado su temporada, pero acaba de reaparecer y quiere volver a brillar pese a que en su cabeza persiste la idea de salir de París el próximo verano a más tardar.

¿Volverá el Barça a por Neymar?

Messi quiere que el Barcelona vuelva a intentar en el futuro el fichaje de Neymar. Su conexión con Griezmann no termina de funcionar y quiere al brasileño de nuevo a su lado para lograr su gran obsesión: la Champions League. El club azulgrana no levanta el título desde 2015 y ha visto en este tiempo como el Real Madrid, su eterno rival, sumaba otras tres Orejonas más a su palmarés. ¿Volverá a fallar Bartomeu a su estrella? ¿Será la 2020/2021 la última temporada de Messi en Can Barça?

[Más información: Rodrygo se mide ante Neymar tras ocupar 'su' sitio en el Madrid]