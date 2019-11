Recado de Tuchel a Neymar: "No me gustó su viaje a Madrid"

La Copa Davis ha atraído hasta la Caja Mágica de Madrid a un buen número de rostros conocidos. Son muchos los futbolistas que han acudido a ver a los mejores tenistas hasta la capital española, incluido Neymar Júnior. El brasileño apareció allí para ver a Rafa Nadal y esto armó un revuelo alrededor del PSG.

Sobre este hecho fue preguntado en rueda de prensa Thomas Tuchel. El técnico del Paris Saint-Germain no se mordió la lengua y aseguró que le había molestado el viaje de su jugador a Madrid. "¿Qué puedo hacer? No soy su padre, no soy la policía, solo soy el entrenador. Él lo hizo bien ayer, después del vuelo -regresó por la noche a París para poder entrenarse este miércoles-. Como entrenador, ¿me gusta? No, obviamente no".

Thomas Tuchel, en rueda de prensa

"¿Pero tengo que perder mi cabeza por esto? No lo creo. Se entrenó bien. Ha sido muy profesional en las dos últimas semanas, ha trabajado más que el resto de jugadores. Ha entrenado con el grupo, ha entrenado individualmente. Si todas las cosas van bien, ahora, puede jugar mañana. Luego decidiremos el viernes por la mañana si es titular o entra desde el banquillo", sentenció Tuchel.

Primer Lille; luego, Madrid

El PSG juega este viernes ante el Lille su partido de la Ligue-1 después del parón internacional que paralizo el transcurso de los campeonatos domésticos los últimos diez días. Después unos días de preparación para el encuentro correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League contra el Real Madrid. Se espera que el extremo brasileño tenga minutos en la liga francesa, reapareciendo así tras su última lesión, para después poder ser protagonista en el Santiago Bernabéu el próximo martes 26 de noviembre.

[Más información: Neymar se pasa al tenis y acude a la Copa Davis para ver a Nadal]