La cronología según Rubiales: de la palabra dada a Luis Enrique a la exigencia de Moreno

Luis Rubiales hará oficial este martes la destitución de Robert Moreno como seleccionador tras acabar la fase de clasificación a la Eurocopa 2020. Ningún integrante de la selección española habló en la zona mixta del Wanda Metropolitano ni Robert Moreno lo hizo en rueda de prensa tras el triunfo por 5-0 ante Rumanía que confirmó a España como cabeza de serie en el sorteo para la Eurocopa.

El técnico se despidió en el vestuario de sus jugadores y será mañana, martes, cuando la RFEF ofrezca la versión oficial de lo ocurrido. Rubiales y Molina comparecerán a las 12:30 horas en el salón Villalonga de La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, momento en el que confirmarán si Luis Enrique Martínez acepta su regreso al cargo de seleccionador.

Luis Rubiales anuncia el despido de Robert Moreno

La cronología de los hechos

"Es la primera vez de manera oficial que la Federación se posiciona. Hoy podemos confirmar que Luis Enrique regresa al banquillo. Cuando anunciamos que Luis Enrique se iba, veníamos de firmar que él podía volver cuando quisiera. En la rueda de prensa dejé claro que si quería volver, tenía la puerta abierta. Desde la muerte de su hija, he hablado tres veces con Luis Enrique. El día que le di el pésame, a finales de octubre volvimos hablar cuando nos reunimos Molina y yo y la última vez fue ayer. Entre esa reunión y la llamada, Robert Moreno, al que le agradecemos su trabajo, nos transmite que ha hablado con Luis Enrique y nos dice que le ha dicho que quería volver. El 31 de octubre en Zaragoza es cuando nos reunimos con él. Hablamos de cuestiones familiares y de cómo se sentía. Y nos dice que quiere volver a su puesto de trabajo. Molina, después de pensar y de madurar, en una reunión conmigo, me transmite que vamos a hablar con todo el mundo después de que se acabe la clasificación. ¿Por qué yo llamo ayer a Luis Enrique? El domingo Molina habla con Robert Moreno, distendidamente. Robert Moreno nos pide que le contemos que queremos hacer y exige saber qué es lo que piensa la dirección deportiva. De inmediato le comenta que si Luis Enrique quiere volver a liderar el proyecto que él empezó, nosotros vamos a valorar esa posibilidad. Nadie había hablado de volver con Luis Enrique ni con ningún otro. Ayer por la mañana recibimos un mensaje de Robert Moreno en el que quiere acordar su salida para no impedir la vuelta de Luis Enrique. Lo había dicho públicamente y lo habíamos dicho todos. El mismo día del partido nos dice que se quiere marchar. Inmediatamente, Molina me llama y me dice 'Luis, tenemos un problema'. Simplemente el comentar que Luis Enrique quería volver ha precipitado que Robert Moreno se quisiera ir. No habíamos hablado ni negociado nada hasta ese momento. Molina me dice que hable con Luis Enrique para saber si tenía su compromiso. A mediodía llamé a Luis Enrique para contarle que Robert Moreno nos había dicho que no quería seguir. En ese momento nos dice que sí, que volvería encantado y que gracias por cumplir con la palabra. Voy a respetar todas las opiniones, pero no tolero que se tergiverse. Quiero decir, que al mismo tiempo, Molina cierra una reunión con Robert a las 10 de la mañana de este martes. El primero en conocer todas las cuestiones ha sido Robert. Nosotros nos enteramos por él. Siempre hemos actuado con respeto, integridad y rigor, hemos cumplido con la palabra. La Federación es coherente con el mensaje que hemos lanzado desde el primer día. Y para terminar, Luis Enrique tuvo que abandonar su puesto de trabajo por la peor razón que puede vivir cualquier persona. Luis Enrique es el líder de este proyecto. Este es un proyecto que comenzó con la ronda de clasificación para la Eurocopa y que terminará con el Mundial de Catar".

La relacción Luis Enrique-Robert Moreno

"No te va a satisfacer esta respuesta. Las cuestiones entre Luis Enrique y su staff las tendrá que resolver él".

Dudas con Robert Moreno

"Hemos estado muy contentos con el trabajo de Robert, tenemos que agradecer su labor. Pero siempre lo hemos dejado claro, Luis Enrique tenía las puertas abiertas para volver. Es la persona en la que confiamos para pelear por el éxito".

Prescinde de su segundo entrenador

"La decisión de Luis Enrique con respecto a su staff, igual que la decisión de Robert Moreno de irse, no es nuestra responsabilidad. Cuando volvamos a hacer la presentación, él os dará explicaciones".

El tándem Moreno-Luis Enrique

"Nosotros no presentamos a un seleccionador temporal, presentamos a un seleccionador que iba a ir a la Eurocopa, salvo que Luis Enrique quisiera volver. Siempre lo hemos dejado claro. Aquí había un proyecto que tenía un staff y ahora que vuelve sigue teniendo la posibilidad de elegir el staff que quiera. Siempre hemos dado la cara en lo que nos corresponde, en las relaciones entre ellos no podemos hacer nada".

Las formas de comunicarlo

"Si estamos aquí es porque ha sucedido lo contrario a lo que teníamos previsto. No teníamos pensado que Robert Moreno nos dijera que quería salir. Entonces tuvimos que hablar con Luis Enrique. Lo dije hace unos días que tendríamos una reunión esta semana para abordar el futuro. Esta mañana teníamos prevista la reunión y no ha acudido, han ido dos abogados. Si ayer se decidió no comparecer, es algo a lo que no nos hemos opuesto aunque preferíamos que saliese. Siempre Robert conocía primero los pasos que dábamos. También queríamos haber sentado a los capitanes para abordar el futuro. Y he hablado con dos capitanes para informarles de la situación. Y con toda humildad, no encuentro ninguna falla en el departamento de comunicación ni de ninguno de nosotros. Hemos actuado con la mayor humanidad que hemos podido".

¿Por qué esta crispación?

"Respondemos a una necesidad. Si a Molina se le plantea que Robert Moreno se quiere ir, no teníamos otra salida más que Luis Enrique. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Se han precipitado los hechos porque queríamos hacer todo después de la clasificación".

¿Qué opinan los capitanes?

"Cuando Molina me llama para hablar con Luis Enrique, también me sugiere que hable con los capitanes. Ellos me dijeron que el lunes no se hablase de nada y que ya lo hablaríamos el día siguiente porque había partido. Hablé con los capitanes ayer por la noche y siempre han respetado a los que tomaban las decisiones. Han quedado muy agradecidos con la explicación que les hemos dado. Todo lo que les dijimos, es lo que ha ido sucediendo"

Tensión entre Robert y Luis Enrique

"Cuando nos reunimos con él, las cuestiones personales entre ellos siempre las hemos dejado a parte. Siempre dejamos claro que no estábamos para mediar entre nadie. No podemos coartar a Luis Enrique, él decide su staff y le damos las herramientas para que haga su labor lo más sencilla posible".

Más confianza con Luis Enrique

"Nosotros estamos tranquilos y valoramos mucho el trabajo de Robert, pero en quien nosotros confiábamos era en Luis Enrique. Teníamos el compromiso y la obligación moral de cumplir. Si no hubiera querido volver, teníamos plena confianza en Robert".

El contrato

"Luis Enrique me ha dado la palabra de terminar en Catar su trabajo. No sabemos cómo van a ir las cosas en la Eurocopa. Teníamos la obligación moral de devolverle a su sitio y que tenga un tiempo prudencial para completar su proyecto. Creo que mis compañeros de junta directiva están de acuerdo de que Luis Enrique merece estar hasta el Mundial de Catar. Seguramente ha tenido mejores ofertas, sobre todo económicas, por lo que también estamos agradecidos de que él haya querido seguir con nosotros".

Molina cuenta su reacción

"En todo momento le pedí tranquilidad a Robert. Ayer hablé con él en el vestuario y le dije que mañana hablaríamos todo. Después conduciendo a casa también volví a hablar con él citándole para hoy. Pero ha decidido mandar a sus abogados. No me sorprende y respeto su reacción".

Peligro de este terremoto

"En la rueda de prensa de presentación de Robert Moreno dije que la razón de su elección era por la continuidad del proyecto de Luis Enrique. Estábamos contentos con su manera de trabajar, cada uno con sus matices. Entendemos que ahora la vuelta de Luis Enrique le seguirá dando continuidad al proyecto. No veo peligrar nada en ese sentido".

Las palabras de Rubiales en la presentación de Robert

"He visto la rueda de prensa que dí, es un matiz cortado. Repetí varias veces que Luis Enrique tenía las puertas abiertas. Él nos dijo que le diéramos toda la fuerza a Robert para que cogiera la Selección. Nosotros somos los primeros sorprendidos cuando me llama Molina para que llame a Luis Enrique porque Robert se marchaba. Él también siempre dejó claro que si volvía Luis Enrique daría un paso al lado. Cómo se lo tome cada uno... podemos tener toda la comprensión del mundo. Hemos sido nosotros los que hemos dado a conocer a Robert Moreno como entrenador. Ahora es un entrenador conocido que no va a poder entrenar a la Selección por el compromiso que teníamos todos con él. Los datos son claros. Las formas han sido intachables".

El banquillo en el último partido

"Por nuestra parte no dudamos en ningún momento de que Robert dirigiera el encuentro de ayer. En todo momento lo que le pido es tranquilidad para hablar las cosas hoy".

¿Arrepentidos de elegir a Moreno?

"No nos arrepentimos de haber elegido a Robert. Me hubiera gustado que el final de esta historia se produjera de otra manera. No nos arrepentimos por dos motivos. Decididmos dar continuidad al proyecto de Luis Enrique y Roebrt era la persona ideal. También queríamos suavizar la vuelta de Luis Enrique. Si confiabamos en otro entrenador, esa opción quedaba totalmente descartada. En Luis Enrique era en quien confiábamos, mantener a su equipo era la mejor manera de suavizar su regreso. Si después esa persona ha decidido que quería irse, ¿qué podíamos hacer?" Yo obedecía a Molina que es quien sabe de esto. ¿Cómo hemos actuado? No nos arrepentimos".

¿Por qué no lo aclaró tras Cádiz?

"En Cádiz contesté a todas las preguntas que me hicisteis. Queríamos agradecer el comportamiento de la afición de Cádiz y a los que hicieron posible el partido. Lo que nunca voy a hacer es mentir. Cuando me preguntan por su renovación. Y la idea era hablarlo más adelante. No comparto algunos comportamientos, pero los respeto. Me hubiera gustado que se hubiera despedido con nosotros. Ha tenido la información en primera mano, incluso más allá. Claro que todos nos podemos equivocar, pero contesté lo que en ese momento había. No podía decir un sí rotundo por ninguna de las dos partes. Robert sabía desde el primer día que podía volver".

La respuesta a la petición de Robert

"La respuesta que le dimos a Robert Moreno es que se reuniera con nosotros hoy. Nosotros nos enteramos por Robert de que Luis Enrique quería volver. El domingo él exige saber que queremos hacer. Molina le plantea que hay una valoración sobre la vuelta de Luis Enrique. El lunes le llega a Molina el mensaje y me llama para que hable con Luis Enrique porque se va".

¿Se le ha ofrecido seguir en la RFEF?

"Él nos dijo que quería acordar su salida para no ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique, no hay más".

¿Las formas han sido las correctas?

"Nosotros teníamos el compromiso con Luis Enrique. Hemos actuado correctamente. Todas las partes conocían el compromiso".

Transparencia con Robert

"Cuando hablamos de transparencia nos encontramos una Federación que ha contestado a todos los problemas. Has hecho un matiz en tu pregunta del que no estoy de acuerdo. No hemos hablado a las espaldas de nadie. En todo momento Molina le ha dicho a Robert la situación que había. La llamada a Luis Enrique se precipita por la decisión de Robert. A lo mejor no se esperaba la vuelta de Luis Enrique. Nosotros podemos responder por nuestros actos, no por los de los demás. Cada vez que hemos dado un paso, se lo hemos comunicado a Robert. Si por la mañana nos dice que no quiere continuar, teníamos que buscar una solución".

