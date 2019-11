"Marcelo Gallardo va a ser entrenador del Barcelona en diciembre"

Claudio Borghi, entrenador argentino y actual comentarista televisivo, asegura que Marcelo Gallardo será el próximo entrenador del Barcelona y el anuncio llegaría antes de lo esperado. Los últimos resultados del conjunto azulgrana han puesto el foco sobre Ernesto Valverde, quien podría tener los días contadas según la información que maneja el que fuera campeón del mundo con Argentina en 1986.

"Gallardo va a ser técnico de Barcelona en diciembre. Es información que uno maneja. Marcelo es uno de los mejores técnicos del mundo. D'Onofrio dijo que Gallardo se iba sólo si él dejaba su cargo, pero esto lo sé por una fuente directa", dijo Borghi.

Los rumores, por tanto, siguen apuntando a la salida de Valverde, que ya se salvó del despido a final de la pasada temporada tras la dura eliminación contra el Liverpool en Champions y perder la Copa ante el Valencia. Gallardo, quien levantó con River la última Libertadores y tendrá la oportunidad de repetir el triunfo este año, hasta ahora nunca ha dirigido a ningún club europeo.

Ernesto Valverde, en un partido del Barcelona en la Champions League Reuters

El River niega los contactos

River niega cualquier contacto con el Barcelona. Enzo Francescoli, director deportivo del club argentino, desmintió esta posibilidad en TyC Sports: "No hay nada", dijo. "Sé lo que leen todos, me alegra por la envergadura del club y después no hay nada cierto", comentó el exfutbolista. Emplazó la decisión del futuro de su entrenador a final de temporada: "Todos los años hace una evaluación y después toma la decisión, es muy personal de él y su grupo de trabajo. Hay que dejar que las cosas sucedan".

