La denuncia del Slavia Praga tras el partido sobre la actitud de Messi y las figuras del Barça

El Slavia de Praga logró un meritorio e importante empate en su visita al Camp Nou. El encuentro finalizó con el resultado inicial (0-0) gracias a uno de los pilares fundamentales que sujetaron al equipo: el guardameta Ondrej Kolar. El checo 'construyó' un muro impenetrable para los jugadores del Barcelona.

Tras el encuentro, el portero habló en zona mixta sobre el comportamiento de los jugadores azulgranas. El único que no decepcionó a Kolar fue Ter Steguen, quién le felicitó por la actuación.

El checo ha confesado que el guardameta rival le esperó en el túnel. "Me paró y me dijo que no había visto una actuación tan buena en mucho tiempo y que le gustó mucho como jugué con los pies. Se quedó a esperarme y para mi fue un premio. Escuchar esas palabras de un portero tan bueno... se me puso la piel de gallina", manifestó emocionado ante los micrófonos.

Messi, durante un momento del partido EFE

No obstante, se mostró decepcionado por la actitud del resto de jugadores: "Messi y los demás se fueron y alguno ni nos saludó. Fue triste. Teníamos ganas de conocerles e intercambiar las camisetas al final del partido pero no tuvieron el mejor comportamiento".

[Más información en: El Barça alarga su crisis con un triste empate en el Camp Nou ante el Slavia]