Curbelo, la jugadora acosada por una foto junto a su novia: "Aún existe homofobia en el fútbol"

En pleno siglo XXI, el fútbol español sigue viviendo capítulos homófobos. En este caso lo han tenido que sufrir dos jugadoras que llevan juntas desde febrero y que se conocieron en el Deportivo de La Coruña. Teresa Abelleira y Patricia Curbelo son las protagonistas de este terrible suceso y tan solo por mostrar su amor.

Un periódico gallego decidió hacerse eco de un vídeo que subió Teresa a su Instagram donde salía con su pareja. Tras ello, se les hizo un reportaje y cuando este fue publicado, las redes sociales ardieron con insultos homófobos hacia ellas y hacia sus fotos.

"Qué hacéis dentro del vestuario siendo homosexuales", "pobre de las otras jugadoras", fueron, entre otros, varios comentarios que tuvieron que sufrir ambas futbolistas.

A través de sus redes sociales, mostraron al mundo entero lo ocurrido y lo denunciaron a través de estas. EL ESPAÑOL ha podido hablar con Patricia Curbelo.

¿Cómo entra el fútbol en tu vida?

Siempre me ha gustado de pequeña. En el colegio jugaba con los niños, en las comidas familiares con mis primos y en mi casa siempre tenía un balón. Empecé jugando primero al baloncesto y con 14 años le dije a mi padre que quería jugar al fútbol. El único equipo que había era uno que estaba a una hora de casa. A partir de aquí comenzó mi aventura en conjuntos como el Tacuense o el Deportivo.

¿Cómo ves el fútbol femenino?

Poco a poco va creciendo cada vez más, pero falta mucho por hacer.

Recibisteis insultos homófobos hace unos días en un reportaje donde mostrabas tu amor con Teresa, ¿por qué ocurren cosas así en pleno siglo XXI en España? ¿Pensabas que iba a haber gente así?

Fuimos a Oporto y Teresa publicó un vídeo. Ahí fue cuando nos llamó un periódico de Galicia para hacernos un reportaje. Nos sorprendió debido a que no subimos el vídeo para expresar nuestra homosexualidad, sino porque nos gustó. El reportaje acabó saliendo como para ayudar a la gente que está como nosotras y si todo eso iba a ser así, nosotras estábamos encantadas.

Patricia Curbelo, durante un partido con el Tacuense Foto: Instagram (@patriciacurbeloo1)

A raíz de que se publica, empezamos a recibir comentarios e insultos homófobos, algo que en ningún momentos nos hubiésemos esperado. Tampoco pensábamos que la gente iba a tener tan poca vergüenza como para publicarlos en las redes. La homosexualidad en el fútbol no está normalizada y ha quedado claro. Es triste que ocurran cosas así en un país como España, ya que cada persona puede amar a quien quiera. Recibimos comentarios de "qué hacíamos dentro del vestuario", "pobre las otras jugadoras...". Hemos leído mensajes con auténticas barbaridades, aunque otros muchos nos han apoyado. A pesar de ello no nos afecta y nosotras vamos a seguir como estamos.

¿Por qué hay gente que no está a favor de relaciones como la vuestra?

Debido a que es gente que está acostumbrado a otras costumbres y a no tener respeto. Una cosa es que lo opines y otra es que llegues a publicarlo. Me sorprende que haya gente así y más si lo publican para intentar hacer daño. Y no nos lo hacen solo a nosotras, sino a muchas personas que son homosexuales. Muchas futbolistas no comparten cosas así por este tipo de comentarios y porque les pueden afectar.

¿Por qué subisteis ahora un vídeo?

Llevamos juntas desde febrero, pero salió todo así de repente, sin meditarse. Antes no podíamos hacerlo como por miedo, pero simplemente surgió sin mas y a raíz de ello se creó todo.

¿Eres consciente de que vais ayudar a mucha gente?

Sí. Nos hemos expuesto a cosas negativas, pero también positivas.

Publicando los mensajes homófobos, ¿habéis querido denunciar este caso?

Sí. Hoy en día no esta normalizada la homosexualidad en el fútbol español y aún sigue existiendo la homofobia. Hemos recibido mensajes bestiales que no sé si los piensan antes de escribirlos. Me parecería muy triste que una persona medite el mensaje y lo escriba. Es gente que solo quiere hacer daño. Ni piensan ni nada. Viven en un siglo en el que no deberían haber nacido. Hay muchas cosas normalizadas, pero ahí siguen haciendo estos comentarios.

Teresa Abelleira, durante un partido con el Deportivo Foto. Instagram (@teresabelleira)

¿Queda mucho por mejorar en España en relación a la homofobia?

Sí. Aunque cada vez vamos mejorando poco a poco, pero queda mucho por avanzar.

¿España es homófoba?

No hay que generalizar. Hay varios tipos de personas. Hay personas y luego están los homófobos, los cuales no son personas.

¿Que hay que hacer para acabar la homofobia?

Muchas cosas, entre ellas educar más a la gente, sobre todo en las escuelas. Hay que formalizar y naturalizar cualquier relación entre dos personas homosexuales.

¿Por qué en el fútbol masculino no hay homosexuales?

Sí los hay, pero no lo expresan por miedo y por la homofobia. La gente dice que el fútbol es para hombres y no gusta y no está bien visto ver a dos chicos juntos. No se expresan tan libremente porque, si en el fútbol femenino se viven cosas como las nuestras, imagínate en el fútbol masculino.

¿Dice muy poco de esta sociedad que no vean normal la homosexualidad?

Sí. En el siglo XXI es algo normal. Lo nuestro no debería ser noticia.

Teresa Abelleira y Patricia Curbelo Instagram: (@patriciacurbeloo1)

Si nadie escondiese la homosexualidad en el fútbol, ¿todo sería más normal?

Sí. Todo estaría más normalizado. He llegado a leer comentarios de por qué tienen que respetar a gente como nosotras y no se respeta a la gente homófoba. Tú no eliges ser homosexual o heterosexual, tú eliges a la persona.

¿Habéis dado una lección a España y a la gente homófoba dando la cara?

Sí. Porque al fin y al cabo lo hemos hecho de forma natural todo. La gente homófoba se pensaba a lo mejor que no íbamos a compartir nuestras cosas o los mensajes. No hay que ocultar nada.

¿Es la homofobia una enfermedad?

Sinceramente no. Al igual que los homófobos que dicen que los homosexuales es una enfermedad, y no lo es. Todo está en la mente de cada persona y eso se trabaja día a día. Por eso es triste que haya gente homófoba, porque no nacen así.

¿Esta gente puede cambiar o será siempre homófoba?

Sinceramente la gente va a seguir siendo homófoba. Si eres capaz de hacer daño a alguien, lo vas a hacer siempre.

