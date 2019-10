Dos futbolistas del Dépor Abanca reciben insultos homófobos por su amor

Homofobia, racismo... la lacra de la sociedad no es ajena al mundo del fútbol. Mientras en el masculino son pocos los jugadores que han dado el paso de 'salir del armario', en el femenino es algo más habitual. Sin embargo, las futbolistas también son víctimas de aquellos que parecen haberse quedado varios siglos atrás, en momentos en los que no estaba bien visto amar a una persona de tu mismo sexo.

Una situación de homofobia en las redes sociales es a la que han tenido que hacer frente dos jugadoras del Dépor Abanca, segundo clasificado de la Primera Iberdrola con los mismos puntos que el líder de la tabla, el Barcelona. Teresa Abelleira y Patricia Curbelo son las protagonistas de este terrible suceso y solo por mostrar su amor en un reportaje en la prensa.

En La Voz de Galicia, ambas futbolistas hablaron de su historia de amor que nació en el Deportivo. Después de la publicación del reportaje, las redes sociales se inundaron de demasiados comentarios contra ellas, algo que no han querido dejar pasar y han denunciado a través de sus respectivas redes sociales. En Instagram, Patricia Curbelo acompañó una fotografía con algunos comentarios junto a un mensaje muy aplaudido por aquellos que defienden la libertad de querer a una persona independientemente de su sexo.

Mensaje de Patricia Curbelo en Instagram Instagram (@patriciacurbeloo1)

"¿Sabes? Es muy triste ver que hay gente como esta hablando de semejante manera, ya que tienen argumentos muy vacíos. Muchos también dicen que damos asco, o que está de moda... que no han elegido al chico adecuado.... y muchas cosas más... No voy a publicar cada una de las barbaridades a las que día a día nos enfrentamos por estar con una persona del mismo sexo", comenzó diciendo la futbolista.

"Si yo pudiera volver atrás y escoger entre géneros y condiciones sin duda elegiría NO SER COMO TÚ, ya no hablo de las opiniones que cualquiera de todos ustedes puedan dar, sino del respeto. La felicidad de nosotros, DE LAS PERSONAS, no dependen de la sexualidad, de la religión ni de la raza, consiste en el bienestar de lo que nos rodea, en querer a quienes tenemos al lado, en no hacer daño a la gente por como son o puedan llegar a ser en respetar, EN QUERERTE A TI MISMO, y gente como ustedes no tienen ninguno de esos factores. ASI QUE SIENTO DECIR QUE NOSOTR@S SÍ, Y encima somos valientes de mostrarlo y hacerlo tan natural como cualquier otra condición", finalizó diciendo Patricia Curbelo.

Agradecimientos

Teresa Abelleira también utilizó sus redes sociales para mandar un claro y contundente mensaje. La jugadora usó Twitter para dar las gracias al autor del reportaje en el medio gallego.

Gracias a ti por darle visibilidad a un tema que por desgracia todavía hay gente que no lo ve como lo que es, algo NATURAL.

Todas las personas merecen ser LIBRES, FELICES y SIN MIEDO a nada. ◘️ https://t.co/SFBPmzbTZ1 — Teresa Abelleira (@teresabelleira) October 10, 2019

"Gracias a ti por darle visibilidad a un tema que, por desgracia, todavía hay gente que no lo ve como lo que es, algo natural. Todas las personas merecen ser libres, felices y sin miedo a nada", escribió Abelleira en la famosa red social.

