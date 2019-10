El infierno de Carli Lloyd durante el Mundial femenino: "Toqué fondo"

Carli Lloyd fue la auténtica protagonista en el Mundial de 2015 con la selección de Estados Unidos, algo que le convirtió en la número uno del fútbol femenino por aquel entonces. Sin embargo, en la pasada Copa del Mundo celebrada en Francia, la norteamericana tan solo tuvo un papel poco más que testimonial. Sobre ello ha hablado en una entrevista con ESPN.

"No voy a mentir y endulzarlo. Fue absolutamente el peor momento de mi vida. Afectó a mi relación con mi pareja, con amigos, con mi familia. Realmente toqué fondo en mi carrera. Pero de alguna manera ves la luz al final del túnel, y puedo decir honestamente que ahora me divierto más jugando que nunca en mi carrera. Creo que aprendí mucho a lo largo de todo esto", ha señalado la futbolista.

"No se puede negar, merecía estar en ese campo durante todo el Mundial, pero no lo estaba. Apestó. Creo que he crecido como persona, como jugadora. Estaba súper feliz por mis compañeros de equipo y feliz por Megan (Rapinoe), quien llevó al equipo en su espalda y por varios otras jugadoras. Fue genial verlo, y estoy feliz de que aún podría haber sido parte de eso", ha dicho sobre el momento más difícil de su carrera.

Carli Lloyd posando con la camiseta del City. Foto: Twitter (@CarliLloyd)

"Espero que llegue un entrenador que me valore, me respete, me quiera como parte de los planes olímpicos. No hay duda de que mis habilidades están ahí. Puedo hacerlo. Físicamente puedo hacerlo. Me encantaría ser parte de eso, pero quiero tener una conversación abierta y honesta, porque si no, no puedo pasar por lo que pasé durante tres años", ha finalizado diciendo sobre este tema.

Futuro en la NFL

En los últimos meses se ha relacionado a Carli Lloyd con un futuro en la liga norteamericana de fútbol americano: "Es un tema candente para mí. Definitivamente lo estoy considerando. En este momento solo me enfocaré en el fútbol, pero definitivamente quiero considerar la idea de convertirme, potencialmente, en la primera mujer en patear en la NFL".

[Más información: Rapinoe y EEUU ganan el Mundial femenino ante Holanda y contestan a Trump]