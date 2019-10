El informe del Huesca contra Melero López: "No le toquéis las pelotas, siempre va con el grande"

El documental "Huesca, más allá de un sueño" ha salido a la luz y con ello varios curiosos apuntes, donde destaca un informe sobre el colegiado Melero López, quien fue el árbitro del partido frente al Barcelona donde el equipo aragonés acabó perdiendo por un abultado 8-2.

El reportaje audiovisual trata sobre las peripecias del club para ascender a la máxima categoría y su primer año en Primera División. En el encuentro frente al conjunto azulgrana, se recoge un informe sobre el árbitro del mismo, tachándole de ventajista.

"Árbitro de lo más flojo de la categoría. No se puede dialogar con él. No admite protestas por lo que no le toquéis mucho las pelotas. Siempre va con el grande, muy casero. Se va del partido si se le presiona", recoge el informe sobre el partido.

Ayuda a conocer al árbitro

Esto parece ayudar al vestuario a conocer al colegiado de La Liga, para ver cómo actúa y bajo qué circunstancias. Un método más que polémico, pero que parece efectivo. "Igual está cinco minutos sin sacar amarillas y en cinco minutos las saca todas. Muy flojo", terminaba de desvelarse en el documental.

Algo que no se repetirá este año, ya que el árbitro no mediará ningún equipo del Huesca esta temporada ya que el colegiado del Comité andaluz sigue ejerciendo en Primera División.

