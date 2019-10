Robert Moreno no descarta la presencia de Ansu Fati en la Eurocopa con la absoluta

La selección española de fútbol se mide a Noruega este sábado 11 de octubre en la fase clasificatoria para la Eurocopa 2020. Robert Moreno, seleccionador nacional, ha analizado el enfrentamiento y la posibilidad de que Ansu Fati esté presente el próximo año con la absoluta.

No piensa en la renovación

"No he pensado en ello. No quiero ni que me hablen aún de este tema, porque no me aporta valor en este momento. Estoy centrado en la clasificación, y no me preocupa nada más".

Noruega, rival de España

"Noruega y Suecia se caracterizan por mantener un estilo de juego. Son más un equipo que una selección. Lo principal es que si España tiene el balón pues no podrán darnos sorpresas porque tendrán que defenderse. Será un partido parecido al que disputamos en Valencia, pero espero que tengamos algo más de puntería".

Ansu Fati, en el banquillo del Barcelona EFE

Ceballos y Fabián, disponibles

"Los dos están disponibles para jugar el sábado. Ceballos ha parado por precaución por una sobrecarga, pero podrá jugar el sábado. Fabián ha tenido un proceso febril, pero ya está recuperado y espero que pueda jugar ante Noruega".

Progresión de Odegaard

"Es un jugador que ha tenido una gran progresión, está dando un alto nivel en la Real Sociedad y en su selección, pero Noruega no es un jugador, es un equipo. Lo está haciendo muy bien, pero nunca preparé un plan específico para un jugador en concreto. Odegaard lo está haciendo increíble con Noruega, pero el fútbol es colectivo y así hay que entenderlo y jugarlo".

El cargo de entrenador

"He asimilado todo lo que ha sucedido, estoy contento de la forma en que están saliendo las cosas. Estoy contento y bien, pero sólo me he visto en la victoria hasta ahora. Mi ilusión es clasificarnos ganando todos los partidos y sumando todos los puntos".

El deseo de Ramos de estar en los Juegos

"Si Sergio Ramos quiere ir a los Juegos es porque es un campeón. Define su afán, su ambición y sus ganas de seguir progresando. Es muy injusto para todos mantener a alguien en la selección sólo por su nombre, pero dudo mucho que sea el caso de Sergio Ramos. Si lo ves entrenar te das cuenta de que va a mantenerse en su gran nivel. Pero lo de los Juegos es una decisión de Luis de la Fuente, que tendrá que decidir en su momento".

Convocatoria de Ansu Fati con la Sub21

"Me gusta que Ansu Fati haya sido convocado con la Sub21, y me gusta que De La Fuente comparta el gusto por los buenos jugadores, como Ansu Fati. Estuvo en la prelista de la Absoluta y me parece buena decisión haberle convocado cuando se ha abierto el hueco. No es descartable que esté en la Eurocopa del próximo verano. Si despunta en el Barça, marca goles y sigue con su progresión podría venir. Todos los buenos jugadores tienen sitio en la Selección".

Convocatoria abierta

"La Selección está abierta porque el criterio que seguimos es ver el estado de forma de los jugadores y su historial. Si hay un jugador a un alto nivel, pues vendrá. Queremos ser justos, y además este criterio alimenta la competencia que es algo muy bueno".

Gran variedad en la plantilla

"Podemos sacar dos equipos igual de competitivos, y esto es lo mejor de nuestra Selección. Yo no creo que en Europa haya una selección tan completa como España, con tantos jugadores de tanto nivel en todas las líneas. Estoy muy contento y orgulloso de nuestra Selección. Yo creo que mis jugadores son los mejores. Respeto a Noruega, pero creo que los nuestros son los mejores".

