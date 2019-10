Saúl hace autocrítica: "Tenemos que ir a por todos los partidos desde el primer minuto"

Saúl Ñíguez, centrocampista del Atlético de Madrid, insistió este domingo, tras el 0-0 con el Valladolid, que su equipo tiene que "ir a por los partidos desde el primer minuto", un "error" que tienen que analizar porque ha sido repetitivo en otros encuentros, y lamentó que su conjunto no entró al duelo como debería.

"Las sensaciones no son positivas. La primera parte no hemos entrado como teníamos que entrar. Ya son varias veces que nos pasa lo mismo. Y la segunda parte siempre vamos remando, cuando nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que ir a por los partidos desde el primer minuto", declaró.

"Aunque en nuestra cabeza está el querer, luego en el campo no se ejecuta y creo que tenemos que mirar ese error que cometemos en varios partidos ya", añadió Saúl, que no achacó el empate a la intensidad, sino a la colocación sobre el terreno de juego.

"No creo que sea la intensidad la palabra. En las disputas estás bien, pero la segunda jugada la consiguen ganar ellos. Están mejor colocados, estamos más separados, no tan juntos, no conseguimos ganar la segunda o la tercera jugada... Tenemos que estar más juntos en cualquier parte del campo. Más adelante o más atrás, pero tenemos que estar todos juntos, como equipo", agregó.

Saúl admitió que es un "día complicado" por no haber conseguido los tres puntos, pero miró hacia el futuro: "La temporada es muy larga, estamos haciendo las cosas bien y las cosas van a salir bien".

