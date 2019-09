Bernardo Silva: "Es agotador trabajar para Guardiola"

El Manchester City acumula dos pinchazos en lo que va de temporada en la Premier League después de perder en la primera jornada y empatar en la cuarta. Diez puntos acumulan los citizens, colocándose así en la segunda plaza de la clasificación, a cinco del líder, el Liverpool.

Bernardo Silva se ha convertido en uno de los futbolistas con más popularidad e influencia en el City. El portugués ha concedido una entrevista a Daily Mail, donde ha hablado sobre varios nombres propios. En primer lugar, ha piropeado a David Silva: "Los zapatos de Silva son muy difíciles de llenar. David y yo a veces jugamos en la misma posición y tenemos el mismo estilo, pero es injusto que nos comparen porque él ha jugado al máximo nivel durante 15 años y yo estoy empezando".

Para desconectar, Bernardo Silva ha desvelado qué hace: "Pasamos mucho tiempo en el campo de entrenamiento y después en trenes y aviones cuando jugamos fuera. Así que cuando llego a casa desconecto. Mi abuelo suele llamarme después de un mal partido y de vez en cuando ya ni le cojo el teléfono, sinceramente".

Figura de Guardiola

Pep Guardiola es el jefe del Manchester City y sobre el catalán también ha hablado: "Sí, es agotador estar a las órdenes de Pep. De eso no hay duda. Pero es lo que tenemos que hacer. Si quieres luchar por todos los trofeos año tras año necesitas tener a alguien que te empuje cada día. A veces no es fácil, pero es bueno tener a alguien que no permita que te relajes".

"Si eres inteligente, te darás cuenta de que cuando tu entrenador te habla de cierta manera no es para molestarte, sino para tratar de hacerte mejor jugador y de hacer mejor al equipo", ha finalizado diciendo sobre el exentrenador del Barcelona y el Bayern Múnich.

