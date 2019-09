Celades, solo en rueda de prensa: "No es la situación ideal, pero es lo que hay"

El entrenador del Valencia, Albert Celades, compareció solo en rueda de prensa, sin estar acompañado por un jugador como sucede en la Champions League, y aseguró que "no es la situación ideal" y que es una decisión que "han tomado los propios jugadores".



"No es la situación ideal, pero es lo que hay. La decisión es la que han tomado los jugadores. Claro que hay diálogo (con los jugadores). Todos los días lo hay. Hay comunicación con ellos y la predisposición es buena y va a seguir siéndolo. No le doy más importancia.", dijo el entrenador español.

Confía en su trabajo

"No tengo ningún miedo, estoy aquí para hacer mi trabajo. Tomaré las decisiones que crea convenientes. Por mucho que se hable las decisiones las tomo yo. Hasta el día que me vaya de aquí", explicó el sustituto de Marcelino García Toral.



El Chelsea y el Valencia iniciarán este martes su campaña en la Champions en Stamford Bridge (19:00 GMT).

Celades, en rueda de prensa previa a la Champions League Reuters

Chelsea, rival difícil

"Empieza la mejor competición del mundo, creo que eso es motivo suficiente para que todo el mundo esté pensando en el partido. Cuando llega una situación como esta, lo que quieren los jugadores quieren jugar. Nadie se lo quiere perder y eso es lo más importante".



"Aunque la gente piense que esto es un marrón, yo no lo veo así. Estoy convencido de que va a salir bien. La plantilla la he visto mejor que el miércoles. Fue una situación traumática e inesperada. Cada día que pasa está mejor. ", agregó.



Sobre el Chelsea, Celades dijo que los ingleses están llenos de "grandísimos individualidades" y que son un gran "colectivo".



"Es un reto muy grande, apasionante, en un escenario como este. Nos van a plantear muchas dificultades. Venían jugando de una forma y en el último partido cambiaron el sistema de juego. Tenemos que afrontar el encuentro a nuestra manera".

