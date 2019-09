Gaspart: "El PSG pedía 300 'kilos' por Neymar y no se podía hacer por dignidad"

Joan Gaspart, quien fuera presidente del Barça, tuvo unas declaraciones sobre el equipo blaugrana y el pasado mercado de fichajes, con Neymar como protagonista. En el programa El Larguero, de la Cadena Ser, advirtió también que las palabras de Messi para Sport son un aviso para la directiva.

Sobre el astro argentino y sus declaraciones, clarificando una posible salida del club, el expresidente blaugrana afirmó que esto no es un pulso a la directiva: "No creo que las palabras de Messi signifiquen un pulso a la directiva o a Bartomeu, no es su estilo, pero después de cada afirmación de Messi hay un 'pero'... Por mucho que el portavoz del club los entienda como irrelevantes creo que son advertencias a la directiva", afirmó el directivo.

El poder que tiene el futbolista fue también un tema de conversación, donde Gaspart no se esconde, se sincera ante los medios: "Claro que Messi puede proponer fichajes, igual que un expresidente. Yo mismo llamé a Bartomeu para decirle que si podía fichar a Neymar, que lo fichase. Pero de ahí a mandar hay un abismo..."

Neymar, mucho dinero

El tema de la noche venía con Neymar, algo para lo que el exdirectivo del Barça tuvo unas palabras, indicando la cifra que pedía el club parisino: "Me consta que el Barça su presidente le intentaron fichar. El PSG pedía 300 millones al final y, aunque Neymar es un jugador excepcional, por dignidad no se podía hacer. El Barça ha hecho bien tratando de ficharlo".

Gaspart comentó un curioso dato, el jugador que no volvería a fichar: "Al único al que nunca volvería a fichar es a Luis Figo. Aquella noche del cochinillo, si le hubieran querido dar, le habrían dado. Él iba provocando para que le tirasen objetos".

