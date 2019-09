Eto'o, sobre una posible vuelta de Mourinho al Barça: "Me gustaría que volviese"

El exfutbolista camerunés Samuel Eto'o, exjugador del Barcelona, el Real Madrid, el Chelsea o el Inter de Milán, aseguró este viernes que el entrenador portugués José Mourinho es "una de las mejores personas del mundo del fútbol", algo que "la gente debe saber".

"Estoy harto de justificar que este señor (Mourinho) es una de las mejores personas que existen en el mundo del fútbol. Yo acabé mi carrera y la primera persona que me mandó un mensaje fue este señor", dijo Eto'o durante un acto en la sede de LaLiga en Madrid junto a Mourinho y al presidente de la patronal, Javier Tebas.

Para Eto'o, exjugador de 38 años recientemente retirado tras más de dos décadas de la carrera, Mourinho es de las personas que "merecen tener ese respeto".

"Todos los futbolistas hemos peleado con él, y matamos por él", añadió, a lo que Mourinho añadió, en tono irónico: "Casi todos".

El exdelantero camerunés opinó que un retorno de Mourinho al Barcelona, donde fue segundo entrenador entre 1996 y 2000, sería "precioso", aunque también bromeó con que le gustaría verle entrenando en el Mallorca, exequipo de Eto'o recién retornado a La Liga.

"Me gustaría pedirle a Jose que viniera al Mallorca, estaría bien, es la mejor ciudad de España. Pero al Barça me gustaría más", explicó.

Eto'o recordó que cuando estaba en el Barcelona y había que enfrentarse contra el Chelsea inglés, el duelo "no era contra los jugadores, sino contra Mourinho", lo que les daba "más motivación".

"Y cuando tuve la suerte de estar en sus manos, en su grupo (en el Inter de Milán), la gente decía, van a ganar la liga italiana, la Copa, pero nadie nos esperaba en la 'Champions'. Cuando ganamos en Stamford Bridge (al Chelsea) dijimos, venga el que venga ganamos esta 'Champions'", rememoró el exdelantero.

El exdelantero camerunés recordó que el jugador más veloz que ha visto en LaLiga fue el brasileño Ronaldo Nazario, "el fenómeno", porque era capaz de ser rápido "con el balón", por lo que era "increíble".

"También (Ludovic) Giuly era muy rápido, al ser pequeñito tenía más ventaja, y después Leo (Messi), esa velocidad con la que él hace las cosas, pocos la tienen", añadió.

Eto'o valoró al actual líder de LaLiga, del Atlético, del que dijo que desde que llegó el entrenador argentino Diego Pablo Simeone lo está haciendo "increíblemente bien", pero advirtió que con tres jornadas disputadas "solo es el principio".

"Tenemos que esperar. El Barça aún no ha arrancado porque Messi no ha empezado, (Eden) Hazard en el Madrid no ha empezado, esperemos a que todos empiecen y veremos", añadió.

Aunque el Mallorca es el equipo de su "corazón", Eto'o valoró al Betis, para el que tuvo palabras de elogio. "Desde hace años está practicando buen fútbol, y espero que este año se quede un poco más cerca de los grandes", opinó.

El exdelantero camerunés se mostró también favorable al vídeo-arbitraje. "El VAR es una tecnología que nos permite tener un fútbol más limpio y todos lo hemos aceptado (...) Hace al fútbol más justo", finalizó.