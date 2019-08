Rakitic, en el aire: la Juventus quiere pescar ante su complicada situación

Los rumores acerca de la posible salida de Rakitic del Barcelona continúan en el aire. El croata ya dejó la puerta abierta a una posible incorporación a otro equipo y con las dos suplencias en los primeros encuentros del club azulgrana en Liga se pone en duda su continuidad en Barcelona.

Valverde ha contado con el mediocentro durante las últimas dos campañas y el futbolista tendría la intención de quedarse en el club azulgrana pero la Juventus está al acecho del jugador y las suplencias ante el Betis y el Athletic podrían acentuar el interés del club italiano en llevar a cabo su fichaje.

El equipo de Turín habría propuesto un trueque entre Rakitic y Emre Can y según Tuttosport el club italiano sigue insistiendo para hacer efectivo dicho intercambio. El alemán es consciente de que Maurizio Sarri no cuenta con él y estaría buscando fichar por otro equipo, mientras que el croata habría manifestado en diversas ocasiones que no quiere abandonar el Barça.

Rakitic y De Jong, en un partido del Barcelona Reuters

Acuerdo entre clubes

Lo único que podría hacer cambiar de opinión al mediocentro sería tener en cuenta que no ha sido tan importante para Valverde en este inicio de temporada, mientras que el técnico del equipo de Turín vería en el trueque la mejor opción para hacerse con los servicios de un jugador que reforzase el centro del campo del conjunto italiano, además de cerrar una operación que le permitiese que Emre Can saliera del equipo.

