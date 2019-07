Rakitic deja en el aire su continuidad en el Barça

Ivan Rakitic, jugador del Barcelona, ha comparecido en una rueda de prensa previa al partido ante el Chelsea, junto a su nuevo compañero de equipo, Griezmann. El mediocentro de 31 años ha hablado de su futuro y de las eliminaciones en Champions contra la Roma y el Liverpool.

El croata, que el año pasado fue vinculado con el PSG, ha hablado sobre su futuro. La temporada pasada el equipo parisino estuvo dispuesto a pagar los 125 millones de euros de la cláusula del mediocentro para hacerse con sus servicios. El futbolista ha estado cerca de fichar por el club de Al-Khelaïfi, según se ha comentado en diversas ocasiones, aunque por el momento su mente está puesta en Barcelona.

"No me molesta que se hable de mi futuro. De una forma me llena de orgullo que otros equipos pregunten por mi porque significa que hago las cosas bien. Lo único que me veo es aquí, todo lo de más hay que tomarlo con tranquilidad. Intento disfrutar en el Barça y ahora más con estos nuevos compañeros. Queremos crear un grupo fuerte y mejorar los errores", declaraba el croata.

FC BARCELONA - ATHLETIC Andreu Dalmau. Agencia EFE

Rakitic ha confirmado que quiere seguir en el club azulgrana, a pesar de que no termina de cerrar la puerta a una posible salida del equipo catalán: "Es una situación a la que estoy acostumbrado desde que estoy aquí. El año pasado me pasó lo mismo. He hablado con el club y el mister y la idea es la misma. Y mi idea es seguir con el Barça, estoy abierto, pero mi idea es muy clara y intención es seguir aquí y seguir disfrutando porque tengo más años de contrato."

Titularidad con el Barça

"Aquí hay que trabajar y quien rinda más es quien juega. Yo trabajaré duro para que pueda contar conmigo. Me conocéis y quiero dar lo mejor de mí y al final está el míster. Lo importante es que somos un grupo fuerte e iremos a por todo", aseguraba en la rueda de prensa el ex del Sevilla.

Eliminaciones ante la Roma y Liverpool

"Sabemos los errores que hicimos, que son bastante duros. Tenemos que pensar en lo que viene. Si nos machacamos miranda atrás... tenemos que mirar adelante, ser positivos y confiar. Lo que tengo muy claro es que esta temporada seremos mejores que la anterior y eso queremos demostrar desde el primer día, empezando por mañana. Los objetivos son otra vez ir a por todo. Ojalá haber aprendido y traer esa copa a Barcelona", expresaba el jugador acerca de la actuación del club en la Champions.

[Más información: Iniesta: "Será raro tener delante a Busi, Jordi Alba o Rakitic"]