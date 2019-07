Griezmann: "Messi aún no me ha dado la bienvenida"

Griezmann, actual jugador del Barcelona tras haber sido fichado este verano por 120 millones de euros, ha comparecido en una rueda de prensa en Tokio junto a Rakitic, antes de disputar el partido de pretemporada contra el Chelsea. El francés ha hablado de su incorporación al club azulgrana, así como de la relación que tiene con sus nuevos compañeros de equipo, entre ellos Luis Suárez y Messi, que siguen de vacaciones por haber disputado la Copa América.

Messi no le ha dado la bienvenida

"El primer día fue un poco difícil porque me hiceron dos caños en los rondos. Uno de Rakitic, pero luego ya remonté. No recibí mensaje de Leo, pero sí de Luis que me dio la bienvenida. El grupo me ha recibido muy bien y estoy contento de compartir vestuario con ellos y ojalá les pueda ayudar lo mejor posible."

Posible llegada de Neymar

"No hemos hablado del tema en el vestuario, pero es un grandísimo jugador. Ha tenido lesiones importantes y su nivel es increíble. Pueden pasar muchas cosas y tenemos a jugadores como Dembéle, Coutinho y Malcom, que son importantes para nosotros y esperamos que estén bien, con confianza para lograr todos los objetivos enfrente."

Antoine Griezmann y Simeone celebran un gol del Atlético de Madrid Reuters

Relación con Simeone

"La relación con el Cholo es más que la de un entrenador-jugador. Es más de familia. Me llevo muy bien con él, también nuestras mujeres e hijas. Es alguien muy importante en el campo y fuera. Le quiero mucho. Será una relación que perdure después de nuetra carrera deportiva."

Salida del Atlético de Madrid

"Llego de un club lo di todo, siempre fui de cara, estoy muy tranquilo, hice las cosas como debía. Solo me preocupa entrar bien en la táctica del míster, estar bien con los compañeros y disfrutar del fútbol".

Adaptación al ataque culé

"Tenemos formas diferentes de atacar. Más rápida en el Atleti, la otra requiere de mucha paciencia. Me voy a adaptar a un juego que me gusta, en el que puedo aportar varias coas. No hay un problema para correr atrás o adelante, ya me conocéis."

