Aytekin habla de su peor error como árbitro y no es el del Barça - PSG

Deniz Aytekin saltó a la fama por sus numerosos errores en el Barcelona - PSG de hace tres temporadas en la vuelta de los octavos de final. El equipo azulgrana venía de perder 4-0 en Francia y consugió remontar la eliminatoria tras ganar en el Camp Nou 6-1 con un arbitraje que dejó mucho que desear.

El árbitro alemán concedió una entrevista al diario Bild admitiendo no haber "dirigido el partido perfecto jamás" tras haber arbitrado unos 1000 partidos. "A veces te acercas, pero cuando te paras a analizar el partido con detenimiento sueles darte cuenta de situaciones en las que tuviste suerte de que no terminó perjudicándote", comentó.

Tras el partido, la UEFA mandó a la 'nevera' al colegiado alemán para el resto de la temporada. Al ser preguntado por aquellos octavos de final, no se acuerda de ellos. "Recuerdo que no vi un penalti sobre Marco Reus cuando éste todavía jugaba en Gladbach. Perdieron el partido y la situación me persiguió durante bastante tiempo. Tuvo mucha repercusión mediática y los aficionados del Gladbach me lo reprocharon durante mucho tiempo, pero fue un buen aprendizaje", comentó.

[Más información: El PSG quiere a Bale y estudia ofrecer al Madrid un trueque por Neymar]