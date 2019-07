Havertz se deja querer por el Barça: "Algún día tendré que dar el paso"

Kai Havertz podría estar pensando en abandonar las filas del Bayer Leverkusen y dar un cambio de aires tras su sobresaliente año en la Bundesliga. A sus 20 años, el centrocampista ofensivo alemán se ha postulado como una de las grandes promesas del fútbol y como uno de los jugadores con un futuro brillante por delante. El Bayern Múnich quiso hacerse con sus servicios el año pasado, pero el diario Bild ha desvelado otros dos posibles destinos para el jugador: el Barcelona y el Liverpool.

En este sentido, el propio Havertz ha concedido una entrevista al citado medio y ha dejado claro que no se va a quedar estancado en el Bayer Leverkusen, pues considera que en algún momento tendrá que dar el salto a un club más grande, y que ese club no tiene por qué ser necesariamente el Bayern Múnich: "Sinceramente, algún día tendré que dar el próximo paso. La verdad es que aún no sé si el Bayern sería el próximo y correcto paso para mí. Tampoco sé si el extranjero será una opción. De momento no pierdo mucho tiempo pensando en eso".

Por otra parte, al plantearle las ventajas que tendría si decide fichar por el Bayern, Havertz ha desvelado que tiene la confianza de estar adaptado a la Bundesliga, pero no descarta en absoluto salir en busca de nuevos retos en otra de las grandes ligas europeas: "Tengo esa confianza, sí. Pero también para hacerlo en otros clubes".

Kai Havertz, en un encuentro del Bayer Leverkusen REUTERS

El Bayer le pone precio: 100 'kilos'

Finalmente, ante la situación de que el Bayer Leverkusen no está dispuesto a dejar marchar al jugador por menos de 100 millones, Havertz se ha querido mantener al margen y ha dejado claro que la cifra no le influirá a nivel personal: "Lo llevo bien. Es el mercado, no mi culpa. Personalmente me da igual la cantidad que se pague al final. No puede influir en ello".

[Más información: De Ligt deja en el aire que el Barça no hizo lo suficiente para ficharle]