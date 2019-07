'Vetan' a un jugador de la NBA por pesar 127 kilos

Charles Barkley marcó una época como jugador de la NBA en las 16 temporadas que estuvo en la élite. El estadounidense es actualmente comentarista televisivo y ha concedido una entrevista al programa Get Up de ESPN para dar su opinión sobre un jugador del New Orleans Pelicans.

Se trata de Zion Williamson, al que se le acusa de estar jugando pasado de peso. Al respecto, Barkley ha manifestado que es muy difícil que pueda competir al nivel que se hace en el baloncesto estadounidense con ese estado físico y que, además, sus rodillas pueden acabar muy perjudicadas: "He oído que pesa 280 libras (el equivalente, 127 kilogramos). No puede jugar en la NBA si pesa eso, es demasiado estrés para sus rodillas. Es tan grande y fuerte... pero es que en la NBA todo el mundo es grande y fuerte".

Además, Barkley ha recordado su etapa como jugador y ha confesado que se vio obligado a bajar unos cuantos kilos para poder rendir a un buen nivel y consagrarse como uno de los mejores jugadores de la historia en su posición (ala-pívot): "Yo era tan gordo que tuve que perder peso. No sé cuál es el peso perfecto para jugar de Zion. Para mí eran 300 libras cuando estaba en la universidad y luego tuve que rebajar otras 50 para convertirme en un jugador del Salón de la Fama".

Zion Williamson. Foto: Twitter (@DukeMBB)

El ejemplo a seguir

De esta forma, Barkley espera que su ejemplo le sirva a Zion Williamson para que pueda triunfar en la NBA. Y es que pese a que nunca ganó un campeonato, el estadounidense fue MVP en 1993, formó parte del Dream Team de Barcelona de 1992 y tiene el dorsal '34' retirado de los Suns y los Sixers. Todo ello le valió para convertirse en uno de los mejores jugadores de su generación.

