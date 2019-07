Dwight Howard rompe su silencio: "No soy gay; he visto el odio de mucha gente en estado puro"

La carrera de Dwight Howard está sufriendo una auténtica debacle. Todo comenzó en el ámbito deportivo cuando decidió abandonar los Orlando Magi y dio tumbos por diferentes equipos de la NBA hasta ser acusado de ser "un cáncer en los vestuarios".

La pasada temporada fichó por los Washington Wizards y fue en este momento cuando la situación se convirtió en un infierno fuera de las canchas. El pivot recibió una acusación por parte de Masin Elij, un transexual que afirmaba que había sido su novio y le acusó de ser amenazado y acosado sexualmente por él.

El silencio se apoderó del entorno del jugador hasta este momento. Howard ha decidido negar esta acusación y contar su versión de los hechos en una entrevista concedida a Fox Sports 1: "No soy gay. ¿Por qué alguien que no he visto en mi vida decía todo eso sobre mi? Al principio dolió pasar por todo esto. Dolía. Me senté en casa en plan 'No quiero volver a salir de aquí' y me preguntaba: '¿Por qué?'".

"I'm not gay... It hurt at first to go through it. I sat at home and I was like 'I never want to come outside again.'" @DwightHoward spoke on the allegations that he was gay.



(◘: @FairGameonFS1 | @KristineLeahy) pic.twitter.com/WcXz2WtOfY — Complex Sports (@ComplexSports) 16 de julio de 2019

Además, reconoció que ha visto todo el odio, odio en estado puro, de gente que ni siquiera conoce. "Creo que al final todo esto me ha liberado porque he visto cómo se siente mucha gente. La gente tiene miedo de ser quien es realmente. Tienen miedo de dar un paso al frente y ser como son porque están asustados por lo que los demás pueden decir o pensar de ellos. Esta situación me ha hecho darme cuenta de que no quiero ser así. Quiero ser libre", indicó.

