De Ligt deja en el aire que el Barça no hizo lo suficiente para ficharle

El holandés Matthijs de Ligt, presentado este viernes como nuevo jugador de la Juventus de Turín, aseguró que eligió el club turinés pese al interés de otros grandes clubes porque le demostró que "realmente" le quería.

De Ligt, de 19 años, llegó a la Juventus por 85,5 millones de euros tras capitanear el Ajax en la última temporada y explicó que "la presión no es un problema" para él, además de confirmar que el portugués Cristiano Ronaldo le propuso fichar por los turineses en la última UEFA Nations League.

"Italia es conocida por ser la tierra de la defensa y para mí es un reto. La Juventus me mostró confianza, mostró que realmente me quería y estoy orgulloso por estar aquí. Hubo muchos factores, pero al final las sensaciones hicieron la diferencia", afirmó De Ligt en su rueda de prensa de presentación. "Es un gran paso, el primer paso fuera de mi país. Al principio tengo que acostumbrarme, estoy orgulloso por cómo me recibieron los aficionados y espero devolverle el cariño", prosiguió.

De Ligt tras pasar el reconocimiento médico y llegar a Turín.

El holandés, que eliminó a la Juventus de la última Champions League con un golazo de cabeza, repasó además su encuentro con Cristiano en un Portugal - Holanda de la última UEFA Nations League. "En ese momento estaba pensando en dónde ir tras el verano. Tenía una idea, pero quise decidir después de la UEFA Nations League, tener unas vacaciones y luego ir a un nuevo club. En ese momento (Portugal - Holanda) ya estaba casi seguro, pero es muy bueno que un jugador como Cristiano me preguntara si quería incorporarme a la Juventus", dijo.

La presión del Barça y PSG

Para superar la competencia del Barcelona o del PSG, la Juventus pagó 85,5 millones al Ajax y ofreció a De Ligt un contrato de unos 12 millones de euros netos anuales, una presión que no asusta al holandés. "La presión es normal, cuando un club paga mucho dinero por ti tienes mucha presión. Pero si quieres ser un gran jugador tienes que asumirlo. Para mí no es gran cosa, no es un problema. Quiero mostrar mi valor en el campo", afirmó.

El dorsal '4'

De Ligt será el nuevo número '4' de la Juventus, un dorsal por el que tiene cariño desde su juventud. "En los juveniles del Ajax siempre tuve el 4 y también en el primer equipo. En la Juventus estaba libre y escuché buenas historias sobre (el uruguayo) Paolo Montero (que lo llevó en su etapa juventina). Estoy orgulloso por llevar el número '4' y espero hacer grandes cosas aquí", dijo.

Su ídolo de la infancia

Por lo referido a sus ídolos, el holandés se rindió ante Fabio Cannavaro, exjugador de la Juventus y del Real Madrid entre otros equipos. "Al ser un defensa y al tener 6 o 7 años en 2006, admiraba a Fabio Cannavaro. En 2006 ganó el Mundial y el Balón de Oro. En ese momento era un gran aficionado suyo. Y era aficionado de la Juventus cuando era pequeño", explicó.

Ambición por todos los títulos

Y no dudó en reconocer sus ambiciones máximas: "Hay tres competiciones, la Serie A, la Copa de Italia y la Champions League. Son cuatro si añadimos la Supercopa. Queremos ganarlo todo, un club como la Juventus siempre quiere ganarlo todo y esto no cambiará este año".

