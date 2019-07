Bartomeu, sobre Neymar: "Se quiere ir, pero el PSG no lo acepta"

Josep María Bartomeu convocó esta mañana una rueda de prensa inesperada para hablar sobre la dimisión de Jordi Mestre por discrepancias con la Junta Directiva. El presidente del Barcelona habló también sobre Neymar y Griezmann, dos posibles jugadores que pueden acabar recalando en el equipo azulgrana.

"Agradezco el trabajo y la profesionalidad de Jordi Mestre durante estos años y todo lo que ha hecho el Barça y especialmente por el fútbol femenino", expresó Bartomeu.

"Hace dos días fuimos a comer con Jordi Mestre y me explicó que, por varios motivos, uno de ellos, por discrepancias con el área deportiva de la directiva, me dijo que quería dejarlo. No le pedí que siguiera, entendí su decisión, no es fácil. Yo asumiré este cargo. La salida de Mestre no tiene nada que ver con Neymar ni con el 200%", comentó el presidente del Barcelona.

La posible vuelta de Neymar y el fichaje de Griezmann

"Sabemos que Neymar quiere irse del PSG pero también sabemos que el PSG no quiere que se vaya. Además, no nos gusta hablar de jugadores de otros clubes, igual que a nosotros no nos gusta que hablen de los nuestros"", dijo sobre el jugador brasileño. También hizo mención a Dembélé y manifestó que "es mejor que Neymar".

Sobre Griezmann, que dijo hace unos días adiós al Atlético de Madrid para fichar, supuestamente, por el Barcelona, también tuvo palabras: "Este jueves hubo una reunión en Madrid entre Òscar Grau y el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín para empezar a hablar de este tema".

