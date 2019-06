Cristiano Ronaldo: "No sé si merezco el Balón de Oro"

La selección de Portugal se hizo con el título de la UEFA Nations League tras derrotar a Holanda en la gran final. Gonçalo Guedes, atacante del Valencia, fue quien marcó el único tanto del partido para proclamar al conjunto luso campeón. Tras la victoria, Cristiano Ronaldo atendió a los medios y habló tanto de su rendimiento como del balance general de la temporada.

Portugal, campeona de la UEFA Nations League REUTERS

Sobre si había mantenido una línea de rendimiento constante durante el transcurso de la temporada regular, el '7' de la Juventus ha manifestado que "no ha habido una sola temporada en la que haya jugado mal", dejando claro que en los 16 años que lleva en la élite "los números hablan por sí mismos" y que es algo que ha demostrado a lo largo de su carrera "a pesar de lo que diga la gente".

En cuanto a la conquista de trofeos colectivos, Cristiano ha asegurado que "en el fútbol todo ayuda, tanto los títulos colectivos como los individuales", y que no vive "obsesionado por ellos", pues "todo sucede de manera natural". A pesar de ello, no tuvo ningún reparo en señalar que no iba a mentir a nadie a la hora de decir que le gusta ganar trofeos.

¿Su sexto Balón de Oro?

Finalmente, ante la pregunta de sí se ve ganando otra vez el Balón de Oro, Cristiano ha dejado un "no sé" rotundo, aseverando que él mismo no se iba a valorar, pues eso es tarea de otros. También se ha preguntado que qué más puede hacer después de recordar que había ganado tres trofeos y que él había rendido a buen nivel, por lo que no quiere abrir de nuevo el debate sobre el próximo ganador del Balón de Oro y dejará la solución en manos de otros.

